РФ снова обошла санкции, получив западные технологии для защиты атомных подводных лодок - WP
Киев • УНН
Россия через подставные компании приобрела у американских и европейских компаний системы подводного наблюдения. Эти технологии используются для защиты флота атомных подводных лодок в Баренцевом море.
РФ, очевидно, смогла обойти санкции, через ряд подставных компаний приобретя у американских и европейских компаний системы подводного наблюдения, и сейчас использует их для защиты подлодок своего флота. Передает УНН со ссылкой на The Washington Post.
Подробности
По данным расследования, Россия, тайно используя подставные компании, приобрела западные технологии для защиты своего флота атомных подводных лодок.
Как пишет WP, Россия смогла получить:
- чувствительные сонарные системы;
- подводный дрон, способный работать на глубине до 3000 метров;
- сложные подводные антенны и флот судов, выдававших себя за коммерческие или исследовательские суда.
"Прейскурант" достиг РФ благодаря удачной маскировке "в операциях с помощью ряда подставных компаний", пишет американское издание, ссылаясь на официальные данные и документы.
Более того, соответствующие поступления были неотъемлемой частью секретного многолетнего проекта по построению невидимой сети наблюдения в Баренцевом море и других холодных водах. Именно там, согласно немецким судебным документам, сейчас действуют российские подводные лодки, перевозящие межконтинентальные баллистические ракеты на случай ядерного конфликта с Соединенными Штатами.
Справка
Система наблюдения, называемая "Гармония", опирается на созвездие датчиков на морском дне для обнаружения американских подводных лодок, входящих в российские военно-морские "бастионы", препятствуя западным попыткам отслеживать или, в случае начала войны, уничтожить российские подводные атомные лодки.
Washington Post подчеркивает, что информация по поводу чувствительных компонентов для построения системы Harmony, и тот факт, насколько Москва полагалась на американских и европейских поставщиков, ранее была "скрыта за семью замками". Но эти сведения были раскрыты в рамках журналистского проекта под названием "Секреты России".
Напомним
Журналисты Danwatch нашли в тендерной документации планы 11 объектов хранения ядерного оружия РФ. Выявлены детали укреплений, а также причастность европейских брендов к модернизации российских баз.
