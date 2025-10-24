$41.900.14
07:57 • 2540 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
07:50 • 6516 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на РФ и поддержки Украины: о чем будут говорить
07:11 • 5524 просмотра
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье
Эксклюзив
06:00 • 14793 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
05:49 • 9016 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 12273 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 16892 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 30867 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 29358 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 29671 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
РФ снова обошла санкции, получив западные технологии для защиты атомных подводных лодок - WP

Киев • УНН

 • 1142 просмотра

Россия через подставные компании приобрела у американских и европейских компаний системы подводного наблюдения. Эти технологии используются для защиты флота атомных подводных лодок в Баренцевом море.

РФ снова обошла санкции, получив западные технологии для защиты атомных подводных лодок - WP

РФ, очевидно, смогла обойти санкции, через ряд подставных компаний приобретя у американских и европейских компаний системы подводного наблюдения, и сейчас использует их для защиты подлодок своего флота. Передает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Подробности

По данным расследования, Россия, тайно используя подставные компании, приобрела западные технологии для защиты своего флота атомных подводных лодок.

Как пишет WP, Россия смогла получить:

  • чувствительные сонарные системы;
    • подводный дрон, способный работать на глубине до 3000 метров;
      • сложные подводные антенны и флот судов, выдававших себя за коммерческие или исследовательские суда.

        "Прейскурант" достиг РФ благодаря удачной маскировке "в операциях с помощью ряда подставных компаний", пишет американское издание, ссылаясь на официальные данные и документы.

        Spiegel: Меркель помогала российской армии освоить современную тактику ведения боя до вторжения РФ в Украину12.10.25, 00:21 • 14783 просмотра

        Более того, соответствующие поступления были неотъемлемой частью секретного многолетнего проекта по построению невидимой сети наблюдения в Баренцевом море и других холодных водах. Именно там, согласно немецким судебным документам, сейчас действуют российские подводные лодки, перевозящие межконтинентальные баллистические ракеты на случай ядерного конфликта с Соединенными Штатами.

        Справка

        Система наблюдения, называемая "Гармония", опирается на созвездие датчиков на морском дне для обнаружения американских подводных лодок, входящих в российские военно-морские "бастионы", препятствуя западным попыткам отслеживать или, в случае начала войны, уничтожить российские подводные атомные лодки.

        Washington Post подчеркивает, что информация по поводу чувствительных компонентов для построения системы Harmony, и тот факт, насколько Москва полагалась на американских и европейских поставщиков, ранее была "скрыта за семью замками". Но эти сведения были раскрыты в рамках журналистского проекта под названием "Секреты России".

        Напомним

        Журналисты Danwatch нашли в тендерной документации планы 11 объектов хранения ядерного оружия РФ. Выявлены детали укреплений, а также причастность европейских брендов к модернизации российских баз.

        Китайские нефтяные гиганты прекращают закупки российской нефти после санкций США - Reuters23.10.25, 17:02 • 2080 просмотров

        Игорь Тележников

