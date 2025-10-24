рф знов обійшла санкції, отримавши західні технології для захисту атомних підводних човнів - WP
Київ • УНН
росія через підставні компанії придбала у американських та європейських компаній системи підводного спостереження. Ці технології використовуються для захисту флоту атомних підводних човнів у Баренцовому морі.
рф очевидно спромоглась обійти санкції, через низку підставних компаній придбавши у американських та європейських компаній системи підводного спостереження, та наразі викоистовує для захисту підлодок свого флоту. Передає УНН із посиланням на The Washington Post.
Деталі
За даними розслідування, росія, таємно використовувала підставні компанії, придбала західні технології для захисту свого флоту атомних підводних човнів.
Як пише WP, росія змогла отримати:
- чутливі сонарні системи;
- підводний дрон, здатний працювати на глибині до 3000 метрів;
- складні підводні антени та флот суден, які видавали себе за комерційні або дослідницькі судна.
"Прейскурант" досяг рф завдяки вдалому маскуванню "в операціях за допомогою низки підставних компаній", пише американське видання, посилаючись на офіційні дані та документи.
Spiegel: Меркель допомагала російській армії освоїти сучасну тактику ведення бою до вторгнення рф в Україну12.10.25, 00:21 • 14783 перегляди
Більше того, відповдні надходження були невід'ємною частиною секретного багаторічного проекту з побудови невидимої мережі спостереження в Баренцовому морі та інших холодних водах. Сам там, згідно з німецькими судовими документами, наразі діють російські підводні човни, що перевозять міжконтинентальні балістичні ракети на випадок ядерного конфлікту зі Сполученими Штатами.
Довідка
Система спостереження, яка називається "Гармонія", спирається на сузір'я датчиків на морському дні для виявлення американських підводних човнів, що входять у російські військово-морські "бастіони", перешкоджаючи західним спробам відстежувати або, у разі початку війни, знищити російські підводні атомні човни.
Washington Post наголошує, що інформація з приводу чутливих компонентів для побудови системи Harmony, і той факт, наскільки москва покладалася на американських та європейських постачальників, раніше була "схована за сімома замками". Але Ці відомості були розкриті в рамках журналістського проекту під назвою "Секрети Росії".
Нагадаємо
Журналісти Danwatch знайшли у тендерній документації плани 11 об'єктів зберігання ядерної зброї рф. Виявлено деталі укріплень, а також причетність європейських брендів до модернізації російських баз.
Китайські нафтові гіганти припиняють закупівлі російської нафти після санкцій США - Reuters23.10.25, 17:02 • 2080 переглядiв