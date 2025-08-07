росія готує "інформаційне алібі": фейк про диверсію в пологовому будинку Краматорська може прикривати їхній майбутній удар

$41.610.07
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 6614 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
06:56 • 11960 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 22256 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 44241 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 49759 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 99743 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 68429 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 61556 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30 • 47859 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
08:14 • 6610 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 99742 перегляди
Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України 6 серпня, 14:07 • 77847 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива 6 серпня, 13:03 • 103344 перегляди
Програма лікування безпліддя: у МОЗ пояснили вікове обмеження для жінок6 серпня, 12:59 • 88160 перегляди
росія готує "інформаційне алібі": фейк про диверсію в пологовому будинку Краматорська може прикривати їхній майбутній удар

Київ • УНН

 • 1176 перегляди

Центр протидії дезінформації РНБО України попереджає про неправдиву інформацію щодо розміщення українських військових у пологовому будинку Краматорська. Це може свідчити про підготовку росією нового воєнного злочину проти мирного населення.

росія готує "інформаційне алібі": фейк про диверсію в пологовому будинку Краматорська може прикривати їхній майбутній удар

Центр протидії дезінформації РНБО України попереджає: російська пропаганда розганяє неправдиву історію про нібито розміщення українських військових та іноземців у пологовому будинку в Краматорську. Експерти вважають, що такі фейки можуть свідчити про підготовку чергового воєнного злочину. Про це проінформували у ЦПД, пише УНН.

Деталі

російська інформаційна машина знову запускає фейкову кампанію – цього разу мішенню обрано пологовий будинок у Краматорську. Як повідомляє Центр протидії дезінформації, кремлівські ресурси активно поширюють вигадану версію про те, що у медичному закладі нібито базуються українські військові та "іноземний контингент", попри присутність пацієнток і медперсоналу.

Подібні дезінформаційні вкиди не є новими – це частина системної тактики росії, відомої як "інформаційне алібі". Її мета – виправдати можливі майбутні удари по цивільній інфраструктурі, звинувачуючи в усьому Україну.

ЦПД наголошує: жодних військових підрозділів у Краматорському пологовому будинку немає. Натомість сам факт поширення такого фейку може вказувати на підготовку Росією чергового військового злочину проти мирного населення.

кремль знову використовує дезінформацію як інструмент війни, намагаючись знайти виправдання для обстрілів лікарень, шкіл і житлових кварталів

- заявляють у Центрі.

Українські урядові структури закликають медіа та громадськість не піддаватися на провокації та перевіряти джерела інформації, особливо коли йдеться про безпеку цивільного населення.

Нагадаємо

Станом на 1 серпня 2025 року в Україні зафіксовано пошкодження або повне руйнування 2419 об'єктів медичної інфраструктури, з них 311 повністю зруйновані. Найбільших руйнувань зазнали Донецька, Харківська, Луганська, Херсонська та Запорізька області.

Лілія Подоляк

СуспільствоВійна
Донецька область
Харківська область
Луганська область
Запорізька область
Херсонська область
Україна
Краматорськ