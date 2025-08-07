росія готує "інформаційне алібі": фейк про диверсію в пологовому будинку Краматорська може прикривати їхній майбутній удар
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації РНБО України попереджає про неправдиву інформацію щодо розміщення українських військових у пологовому будинку Краматорська. Це може свідчити про підготовку росією нового воєнного злочину проти мирного населення.
Центр протидії дезінформації РНБО України попереджає: російська пропаганда розганяє неправдиву історію про нібито розміщення українських військових та іноземців у пологовому будинку в Краматорську. Експерти вважають, що такі фейки можуть свідчити про підготовку чергового воєнного злочину. Про це проінформували у ЦПД, пише УНН.
Деталі
російська інформаційна машина знову запускає фейкову кампанію – цього разу мішенню обрано пологовий будинок у Краматорську. Як повідомляє Центр протидії дезінформації, кремлівські ресурси активно поширюють вигадану версію про те, що у медичному закладі нібито базуються українські військові та "іноземний контингент", попри присутність пацієнток і медперсоналу.
Подібні дезінформаційні вкиди не є новими – це частина системної тактики росії, відомої як "інформаційне алібі". Її мета – виправдати можливі майбутні удари по цивільній інфраструктурі, звинувачуючи в усьому Україну.
ЦПД наголошує: жодних військових підрозділів у Краматорському пологовому будинку немає. Натомість сам факт поширення такого фейку може вказувати на підготовку Росією чергового військового злочину проти мирного населення.
кремль знову використовує дезінформацію як інструмент війни, намагаючись знайти виправдання для обстрілів лікарень, шкіл і житлових кварталів
Українські урядові структури закликають медіа та громадськість не піддаватися на провокації та перевіряти джерела інформації, особливо коли йдеться про безпеку цивільного населення.
Нагадаємо
Станом на 1 серпня 2025 року в Україні зафіксовано пошкодження або повне руйнування 2419 об'єктів медичної інфраструктури, з них 311 повністю зруйновані. Найбільших руйнувань зазнали Донецька, Харківська, Луганська, Херсонська та Запорізька області.