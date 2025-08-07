$41.610.07
россия готовит "информационное алиби": фейк о диверсии в роддоме Краматорска может прикрывать их будущий удар

Киев • УНН

 • 844 просмотра

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины предупреждает о ложной информации относительно размещения украинских военных в роддоме Краматорска. Это может свидетельствовать о подготовке россией нового военного преступления против мирного населения.

россия готовит "информационное алиби": фейк о диверсии в роддоме Краматорска может прикрывать их будущий удар

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины предупреждает: российская пропаганда распространяет ложную историю о якобы размещении украинских военных и иностранцев в роддоме в Краматорске. Эксперты считают, что такие фейки могут свидетельствовать о подготовке очередного военного преступления. Об этом проинформировали в ЦПД, пишет УНН.

Детали

российская информационная машина снова запускает фейковую кампанию – на этот раз мишенью выбран роддом в Краматорске. Как сообщает Центр противодействия дезинформации, кремлевские ресурсы активно распространяют вымышленную версию о том, что в медицинском учреждении якобы базируются украинские военные и "иностранный контингент", несмотря на присутствие пациенток и медперсонала.

Подобные дезинформационные вбросы не являются новыми – это часть системной тактики россии, известной как "информационное алиби". Ее цель – оправдать возможные будущие удары по гражданской инфраструктуре, обвиняя во всем Украину.

ЦПД подчеркивает: никаких военных подразделений в Краматорском роддоме нет. Однако сам факт распространения такого фейка может указывать на подготовку россией очередного военного преступления против мирного населения.

Кремль снова использует дезинформацию как инструмент войны, пытаясь найти оправдание для обстрелов больниц, школ и жилых кварталов

- заявляют в Центре.

Украинские правительственные структуры призывают медиа и общественность не поддаваться на провокации и проверять источники информации, особенно когда речь идет о безопасности гражданского населения.

Напомним

По состоянию на 1 августа 2025 года в Украине зафиксированы повреждения или полное разрушение 2419 объектов медицинской инфраструктуры, из них 311 полностью разрушены. Наибольшие разрушения получили Донецкая, Харьковская, Луганская, Херсонская и Запорожская области.

Лилия Подоляк

