росія готова забезпечити відсутність ударів у день голосування в Україні - мзс рф
Київ • УНН
Заступник голови мзс рф михайло галузін заявив, що москва готова забезпечити відсутність ударів в Україні в день голосування, якщо Київ наважиться провести вибори.
Додамо
Крім того, за його словами, Європа через свою ідеологічну зашореність та відмову від прямого діалогу з hосією позбавила себе місця за переговорним столом з українського врегулювання.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до виборів, якщо це необхідно, але для цього необхідне припинення вогню.
