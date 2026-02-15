$42.990.00
14 лютого, 19:48 • 12535 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 25227 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 23127 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 23921 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 21721 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 19223 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 15890 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 15487 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 15342 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14768 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

росія готова забезпечити відсутність ударів у день голосування в Україні - мзс рф

Київ • УНН

 610 перегляди

Заступник голови мзс рф михайло галузін заявив, що москва готова забезпечити відсутність ударів в Україні в день голосування, якщо Київ наважиться провести вибори.

росія готова забезпечити відсутність ударів у день голосування в Україні - мзс рф

Заступник голови мзс рф михайло галузін заявив, що москва готова забезпечити відсутність ударів у день голосування в Україні, передає УНН.

росія готова забезпечити відсутність ударів у день голосування в Україні, якщо Київ наважиться провести вибори 

- заявив галузін в інтерв'ю ТАСС.

росія готова обговорити з США тимчасове зовнішнє управління Україною під егідою ООН - мзс рф15.02.26, 09:20 • 1390 переглядiв

Додамо

Крім того, за його словами, Європа через свою ідеологічну зашореність та відмову від прямого діалогу з hосією позбавила себе місця за переговорним столом з українського врегулювання. 

Макрон закликає Європу долучитися до переговорів щодо безпеки з росією13.02.26, 21:28 • 4514 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до виборів, якщо це необхідно, але для цього необхідне припинення вогню.

Зеленський заявив, що "вперше чує" про оголошення виборів 24 лютого11.02.26, 20:06 • 3443 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Європа
Володимир Зеленський
Україна