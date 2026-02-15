россия готова обеспечить отсутствие ударов в день голосования в Украине - мид рф
Киев • УНН
Заместитель главы мид рф михаил галузин заявил, что москва готова обеспечить отсутствие ударов в Украине в день голосования, если Киев решится провести выборы.
Заместитель главы мид рф михаил галузин заявил, что москва готова обеспечить отсутствие ударов в день голосования в Украине, передает УНН.
россия готова обеспечить отсутствие ударов в день голосования в Украине, если Киев решится провести выборы
россия готова обсудить с США временное внешнее управление Украиной под эгидой ООН - мид рф15.02.26, 09:20 • 1222 просмотра
Добавим
Кроме того, по его словам, Европа из-за своей идеологической зашоренности и отказа от прямого диалога с россией лишила себя места за переговорным столом по украинскому урегулированию.
Макрон призывает Европу присоединиться к переговорам по безопасности с Россией13.02.26, 21:28 • 4508 просмотров
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к выборам, если это необходимо, но для этого необходимо прекращение огня.
Зеленский заявил, что "впервые слышит" об объявлении выборов 24 февраля11.02.26, 20:06 • 3443 просмотра