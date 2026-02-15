$42.990.00
россия готова обеспечить отсутствие ударов в день голосования в Украине - мид рф

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Заместитель главы мид рф михаил галузин заявил, что москва готова обеспечить отсутствие ударов в Украине в день голосования, если Киев решится провести выборы.

россия готова обеспечить отсутствие ударов в день голосования в Украине - мид рф

Заместитель главы мид рф михаил галузин заявил, что москва готова обеспечить отсутствие ударов в день голосования в Украине, передает УНН.

россия готова обеспечить отсутствие ударов в день голосования в Украине, если Киев решится провести выборы

- заявил Галузин в интервью ТАСС.

россия готова обсудить с США временное внешнее управление Украиной под эгидой ООН - мид рф15.02.26, 09:20 • 1222 просмотра

Добавим

Кроме того, по его словам, Европа из-за своей идеологической зашоренности и отказа от прямого диалога с россией лишила себя места за переговорным столом по украинскому урегулированию.

Макрон призывает Европу присоединиться к переговорам по безопасности с Россией13.02.26, 21:28 • 4508 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к выборам, если это необходимо, но для этого необходимо прекращение огня.

Зеленский заявил, что "впервые слышит" об объявлении выборов 24 февраля11.02.26, 20:06 • 3443 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Европа
Владимир Зеленский
Украина