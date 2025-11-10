росія блокує SIM-картки тим, хто повертається з-за кордону, побоюючись використання у дронах
Київ • УНН
Російські оператори почали тимчасово блокувати інтернет та SMS для абонентів, які повертаються з-за кордону. Нові заходи, за словами Міністерства цифрового розвитку, пов’язані із безпекою та захистом від використання "безхазяйних" SIM-карт, які можуть використовуватися у дронах. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.
Деталі
Користувачі "Білайн" та "Мегафон" повідомляють про СМС із попередженням: після повернення до росії мобільний інтернет та повідомлення будуть обмежені на 24 години. Про це йдеться у матеріалі видань "Верстка" та Meduza.
Відповідно до вимог безпеки після повернення в росію по вашому номеру будуть тимчасово обмежені мобільний інтернет і SMS. Для відновлення доступу потрібно пройти верифікацію
Схожі повідомлення російським абонентам розсилає і оператор "Мегафон".
Міністерство цифрового розвитку рф пояснило, що SIM-карти, які потрапляють на територію країни з-за кордону, треба підтвердити як "людські", а не встановлені у дрони.
До цього мобільний інтернет і SMS на цій SIM-карті будуть тимчасово блокуватися
Тестовий режим нових правил стартував 10 листопада.
За інформацією ЗМІ, обмеження також стосуватимуться SIM-карт, які не використовували понад 72 години або перебували у міжнародному роумінгу, щоб унеможливити їхнє використання для атак БпЛА.
