19:55 • 10563 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26734 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35022 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52330 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33865 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50389 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41395 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22947 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24857 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26283 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
росія блокує SIM-картки тим, хто повертається з-за кордону, побоюючись використання у дронах

Київ • УНН

 • 7266 перегляди

Російські оператори мобільного зв'язку почали тимчасово блокувати інтернет та SMS для абонентів, які повертаються з-за кордону. Це пов'язано з безпекою та захистом від використання "безхазяйних" SIM-карт у дронах.

росія блокує SIM-картки тим, хто повертається з-за кордону, побоюючись використання у дронах

Російські оператори почали тимчасово блокувати інтернет та SMS для абонентів, які повертаються з-за кордону. Нові заходи, за словами Міністерства цифрового розвитку, пов’язані із безпекою та захистом від використання "безхазяйних" SIM-карт, які можуть використовуватися у дронах. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Користувачі "Білайн" та "Мегафон" повідомляють про СМС із попередженням: після повернення до росії мобільний інтернет та повідомлення будуть обмежені на 24 години. Про це йдеться у матеріалі видань "Верстка" та Meduza.

Відповідно до вимог безпеки після повернення в росію по вашому номеру будуть тимчасово обмежені мобільний інтернет і SMS. Для відновлення доступу потрібно пройти верифікацію 

– йдеться в повідомленні "Білайну".

Схожі повідомлення російським абонентам розсилає і оператор "Мегафон".

У рф заявили про атаку морських дронів у Туапсе: що відомо10.11.25, 08:34 • 6154 перегляди

Міністерство цифрового розвитку рф пояснило, що SIM-карти, які потрапляють на територію країни з-за кордону, треба підтвердити як "людські", а не встановлені у дрони. 

До цього мобільний інтернет і SMS на цій SIM-карті будуть тимчасово блокуватися

– заявили у відомстві. 

Тестовий режим нових правил стартував 10 листопада.

За інформацією ЗМІ, обмеження також стосуватимуться SIM-карт, які не використовували понад 72 години або перебували у міжнародному роумінгу, щоб унеможливити їхнє використання для атак БпЛА.

Дрони ССО ЗСУ знищили логістичні об’єкти росіян у Криму: вражені нафтобаза і потяги з цистернами07.11.25, 09:41 • 2677 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Воєнний стан
Війна в Україні
Крим