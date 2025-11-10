Россия блокирует SIM-карты тем, кто возвращается из-за границы, опасаясь использования в дронах
Российские операторы мобильной связи начали временно блокировать интернет и SMS для абонентов, возвращающихся из-за границы. Это связано с безопасностью и защитой от использования "бесхозных" SIM-карт в дронах.
Российские операторы начали временно блокировать интернет и SMS для абонентов, возвращающихся из-за границы. Новые меры, по словам Министерства цифрового развития, связаны с безопасностью и защитой от использования "бесхозных" SIM-карт, которые могут использоваться в дронах. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.
Пользователи "Билайн" и "Мегафон" сообщают о СМС с предупреждением: по возвращении в Россию мобильный интернет и сообщения будут ограничены на 24 часа. Об этом говорится в материале изданий "Верстка" и Meduza.
В соответствии с требованиями безопасности по возвращении в Россию по вашему номеру будут временно ограничены мобильный интернет и SMS. Для восстановления доступа нужно пройти верификацию
Похожие сообщения российским абонентам рассылает и оператор "Мегафон".
Министерство цифрового развития РФ объяснило, что SIM-карты, попадающие на территорию страны из-за границы, нужно подтвердить как "человеческие", а не установленные в дроны.
До этого мобильный интернет и SMS на этой SIM-карте будут временно блокироваться
Тестовый режим новых правил стартовал 10 ноября.
По информации СМИ, ограничения также будут касаться SIM-карт, которые не использовали более 72 часов или находились в международном роуминге, чтобы исключить их использование для атак БПЛА.
