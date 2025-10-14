Рютте: напад Китаю на Тайвань може змусити росію "вжити заходів проти НАТО"
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що напад Китаю на Тайвань може спровокувати росію на дії проти НАТО. Він підкреслив, що ці дві країни слід розглядати як єдине ціле.
Якщо Китай вирішить напасти на Тайвань, то він може змусити росію "вжити заходів проти НАТО". Про це заявив Генсек НАТО Марк Рютте під час 71 щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Любляні, передає УНН.
Ми дійсно повинні розглядати їх як єдине ціле, тому що, наприклад, якщо Китай вирішить вжити заходів проти Тайваню, то дуже ймовірно, що Китай змусить свого молодшого партнера в цих відносинах, тобто росію під керівництвом володимира путіним, вжити заходів проти НАТО, щоб зайняти нас
Нагадаємо
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс значно сильніший за росіян, тому не потрібно збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн-членів.