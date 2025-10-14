Рютте: напад Китаю на Тайвань може змусити росію "вжити заходів проти НАТО"

$41.610.01
13:31 • 3410 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 4990 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 11833 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 8350 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
11:53 • 13469 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 10314 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 9664 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Ексклюзив
09:28 • 12163 перегляди
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 14582 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16 • 14077 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
Популярнi новини
Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу14 жовтня, 04:29 • 31989 перегляди
8 дітей проживали без вікон, дверей та їжі, батько вбив власну дочку: бездіяльність служб коштує дітям життя - Лубінець14 жовтня, 04:44 • 8112 перегляди
Компанії Ілона Маска SpaceX та xAI купують непродані Cybertruck від Tesla14 жовтня, 05:59 • 10217 перегляди
Алек Болдвін та його брат потрапили в ДТП на трасі поблизу Нью-Йорка14 жовтня, 06:35 • 12132 перегляди
У Чорному морі затонуло вантажне судно, український екіпаж врятовано14 жовтня, 07:09 • 21715 перегляди
Публікації
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси13:31 • 3414 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
12:47 • 11836 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
11:53 • 13471 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 55107 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 55214 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Геннадій Труханов
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Одеса
УНН Lite
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 2394 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 3068 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 26919 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 31624 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 33016 перегляди
Рютте: напад Китаю на Тайвань може змусити росію "вжити заходів проти НАТО"

Київ • УНН

 • 1424 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що напад Китаю на Тайвань може спровокувати росію на дії проти НАТО. Він підкреслив, що ці дві країни слід розглядати як єдине ціле.

Рютте: напад Китаю на Тайвань може змусити росію "вжити заходів проти НАТО"

Якщо Китай вирішить напасти на Тайвань, то він може змусити росію "вжити заходів проти НАТО". Про це заявив Генсек НАТО Марк Рютте під час 71 щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Любляні, передає УНН.

Ми дійсно повинні розглядати їх як єдине ціле, тому що, наприклад, якщо Китай вирішить вжити заходів проти Тайваню, то дуже ймовірно, що Китай змусить свого молодшого партнера в цих відносинах, тобто росію під керівництвом володимира путіним, вжити заходів проти НАТО, щоб зайняти нас 

- сказав Рютте.

Нагадаємо

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс значно сильніший за росіян, тому не потрібно збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн-членів.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Марк Рютте
НАТО
Тайвань
Китай