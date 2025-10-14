Рютте: нападение Китая на Тайвань может заставить россию "принять меры против НАТО"

Если Китай решит напасть на Тайвань, то он может заставить россию "принять меры против НАТО". Об этом заявил Генсек НАТО Марк Рютте во время 71-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Любляне, передает УНН.

Мы действительно должны рассматривать их как единое целое, потому что, например, если Китай решит принять меры против Тайваня, то очень вероятно, что Китай заставит своего младшего партнера в этих отношениях, то есть россию под руководством владимира путина, принять меры против НАТО, чтобы занять нас