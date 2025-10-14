$41.610.01
Рютте: нападение Китая на Тайвань может заставить россию "принять меры против НАТО"

Киев • УНН

 • 1308 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что нападение Китая на Тайвань может спровоцировать россию на действия против НАТО. Он подчеркнул, что эти две страны следует рассматривать как единое целое.

Рютте: нападение Китая на Тайвань может заставить россию "принять меры против НАТО"

Если Китай решит напасть на Тайвань, то он может заставить россию "принять меры против НАТО". Об этом заявил Генсек НАТО Марк Рютте во время 71-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Любляне, передает УНН.

Мы действительно должны рассматривать их как единое целое, потому что, например, если Китай решит принять меры против Тайваня, то очень вероятно, что Китай заставит своего младшего партнера в этих отношениях, то есть россию под руководством владимира путина, принять меры против НАТО, чтобы занять нас 

- сказал Рютте.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс значительно сильнее россиян, поэтому не нужно сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Марк Рютте
НАТО
Тайвань
Китай