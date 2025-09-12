У Лос-Анджелесі школяр помер від рідкісного ускладнення, через роки після зараження кором

Дитина була занадто маленькою для вакцинації, коли заразилася вірусом.

Передає УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

Дитина шкільного віку померла від рідкісного ускладнення кору в Лос-Анджелесі, США.

За даними департаменту охорони здоров'я округу, раніше, на момент зараження вірусом, хлопчик був занадто маленьким для вакцинації. Через роки він помер від підгострого склерозуючого паненцефаліту.

Цей випадок є болісним нагадуванням про те, наскільки небезпечним може бути кір, особливо для наших найбільш вразливих членів громади. .. Немовлята, які занадто малі для вакцинації, покладаються на всіх нас, щоб допомогти захистити їх через спільний імунітет - зазначив доктор Мунту Девіс, інспектор охорони здоров'я округу Лос-Анджелес.

У звіті вказується про найгірший рік щодо кору в США за останні три десятиліття:

рівень вакцинації дітей знизився;

епідемія поширилася всередині країни.

Нагадаємо

За підсумками 2024 року в Україні зафіксовано 433 випадки кору. Найбільше хворих у Закарпатській області, 84,2% випадків припадає на дітей до 17 років.

У 2025 році, станом на 27 серпня, в Україні було зареєстровано близько 2 тис. випадків на кір. МОЗ реєструє точковий спалах кору у переважній більшості в західних областях, частково у центральній України, однак у переважній більшості це Чернівці, а також Закарпатська, Івано-Франківська області.