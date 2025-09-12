$41.310.10
Ексклюзив
09:11 • 3074 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 11238 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 10082 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 12150 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 36103 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 38580 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 51973 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 79564 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 39935 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 30974 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня
У Києві обговорили посилення безпеки України з представником США Кітом Келлогом - Умєров
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Радослав Сікорський
Гаррі, герцог Сассекський
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Івано-Франківська область
Велика Британія
The New York Times
ChatGPT
Лікарські засоби
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot

У Лос-Анджелесі школяр помер від рідкісного ускладнення, через роки після зараження кором

Київ • УНН

 • 856 перегляди

Маленький хлопчик помер від підгострого склерозуючого паненцефаліту, після зараження кором. Цей випадок став нагадуванням про небезпеку кору.

У Лос-Анджелесі школяр помер від рідкісного ускладнення, через роки після зараження кором

Дитина була занадто маленькою для вакцинації, коли заразилася вірусом.

Передає УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

Дитина шкільного віку померла від рідкісного ускладнення кору в Лос-Анджелесі, США. 

За даними департаменту охорони здоров'я округу, раніше, на момент зараження вірусом, хлопчик був занадто маленьким для вакцинації. Через роки він помер від підгострого склерозуючого паненцефаліту.

Цей випадок є болісним нагадуванням про те, наскільки небезпечним може бути кір, особливо для наших найбільш вразливих членів громади. .. Немовлята, які занадто малі для вакцинації, покладаються на всіх нас, щоб допомогти захистити їх через спільний імунітет

- зазначив доктор Мунту Девіс, інспектор охорони здоров'я округу Лос-Анджелес.

У звіті вказується про найгірший рік щодо кору в США за останні три десятиліття:

  • рівень вакцинації дітей знизився;
    • епідемія поширилася всередині країни.

      Нагадаємо

      За підсумками 2024 року в Україні зафіксовано 433 випадки кору. Найбільше хворих у Закарпатській області, 84,2% випадків припадає на дітей до 17 років.

      У  2025 році, станом на 27 серпня, в Україні було зареєстровано близько 2 тис. випадків на кір. МОЗ реєструє точковий спалах кору у переважній більшості в західних областях, частково у центральній України, однак у переважній більшості це Чернівці, а також Закарпатська, Івано-Франківська області.

      Ігор Тележніков

      Здоров'яНовини Світу
      Івано-Франківська область
      Ассошіейтед Прес
      Закарпатська область
      Сполучені Штати Америки
      Україна
      Лос-Анджелес
      Чернівці