У 2025 році в Україні було зареєстровано близько 2 тис. випадків на кір, точковий спалах фіксується переважно у західних областях - МОЗ

В цьому році в Україні було зареєстровано близько 2 тис. випадків на кір. МОЗ реєструє точковий спалах кору у переважній більшості в західних областях, частково у центральній України, однак у переважній більшості це Чернівці, а також Закарпатська, Івано-Франківська області. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю в програмі "Є Розмова", передає УНН.

В Україні у 2025 році було зареєстровано близько 2 тис. випадків на кір. Точно також ми реєструємо точковий спалах кору у переважній більшості в західних областях, частково у центральній України. Проте у переважній більшості це Чернівці, Закарпатська, Івано-Франківська області. Історично в таких регіонах достатньо часто починають хворіти саме ромське населення, яке там у переважній більшості є у певних населених пунктах, або певних громадах. Такі захворювання достатньо швидко призводять до локальних спалахів - сказав Кузін.

Він зазначив, що важливим чинником є те, що серед усіх країн ЄС, найбільшу кількість по захворівшим на кір демонструє Румунія.

Близько 10 тис. випадків зареєстровано лише за останній рік. Звісно, що за рахунок міграційних потоків, не виключається ризик занесення на територію України. Звісно, що інфекційні захворювання у прикордонних областях з’являються найперші, і потім поширюються на території України - додав Кузін.

За його словами, протидія кору є лише щеплення.

Кір є небезпечним захворюванням, від якого захищає лише вакцинація - наголосив санлікар.

Керівник закладу освіти має право вирішувати, чи допустити до навчання невакцинованих дітей. У разі стабільної епідемічної ситуації у регіоні можливий тимчасовий допуск невакцинованих дітей, однак під час спалахів інфекцій - діятимуть обмеження задля безпеки вакцинованих учнів.