12:47
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 6008 перегляди
Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон - постанова уряду
11:13 • 9300 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 11138 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
07:59 • 19665 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 55653 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 53797 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 107559 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 76661 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 157599 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
У 2025 році в Україні було зареєстровано близько 2 тис. випадків на кір, точковий спалах фіксується переважно у західних областях - МОЗ

Київ • УНН

 • 54 перегляди

В Україні зареєстровано близько 2 тис. випадків кору, більшість з яких припадає на західні області. Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін наголосив, що єдиним захистом від кору є вакцинація.

У 2025 році в Україні було зареєстровано близько 2 тис. випадків на кір, точковий спалах фіксується переважно у західних областях - МОЗ

В цьому році в Україні було зареєстровано близько 2 тис. випадків на кір. МОЗ реєструє точковий спалах кору у переважній більшості в західних областях, частково у центральній України, однак у переважній більшості це Чернівці, а також Закарпатська, Івано-Франківська області. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю в програмі "Є Розмова", передає УНН.

Деталі

В Україні у 2025 році було зареєстровано близько 2 тис. випадків на кір. Точно також ми реєструємо точковий спалах кору у переважній більшості в західних областях, частково у центральній України. Проте у переважній більшості це Чернівці, Закарпатська, Івано-Франківська області. Історично в таких регіонах достатньо часто починають хворіти саме ромське населення, яке там у переважній більшості є у певних населених пунктах, або певних громадах. Такі захворювання достатньо швидко призводять до локальних спалахів

- сказав Кузін.

Він зазначив, що важливим чинником є те, що серед усіх країн ЄС, найбільшу кількість по захворівшим на кір демонструє Румунія.

Близько 10 тис. випадків зареєстровано лише за останній рік. Звісно, що за рахунок міграційних потоків, не виключається ризик занесення на територію України. Звісно, що інфекційні захворювання у прикордонних областях з’являються найперші, і потім поширюються на території України

- додав Кузін.

За його словами, протидія кору є лише щеплення.

Кір є небезпечним захворюванням, від якого захищає лише вакцинація

 - наголосив санлікар.

Нагадаємо

Керівник закладу освіти має право вирішувати, чи допустити до навчання невакцинованих дітей. У разі стабільної епідемічної ситуації у регіоні можливий тимчасовий допуск невакцинованих дітей, однак під час спалахів інфекцій - діятимуть обмеження задля безпеки вакцинованих учнів.

Павло Башинський

СуспільствоЗдоров'я
Івано-Франківська область
Закарпатська область
Європейський Союз
Румунія
Україна
Чернівці