В 2025 году в Украине было зарегистрировано около 2 тыс. случаев кори, точечная вспышка фиксируется преимущественно в западных областях - Минздрав

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В Украине зарегистрировано около 2 тыс. случаев кори, большинство из которых приходится на западные области. Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин подчеркнул, что единственной защитой от кори является вакцинация.

В 2025 году в Украине было зарегистрировано около 2 тыс. случаев кори, точечная вспышка фиксируется преимущественно в западных областях - Минздрав

В этом году в Украине было зарегистрировано около 2 тыс. случаев кори. Минздрав регистрирует точечную вспышку кори в подавляющем большинстве в западных областях, частично в центральной Украине, однако в подавляющем большинстве это Черновцы, а также Закарпатская, Ивано-Франковская области. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью в программе "Є Розмова", передает УНН.

Детали

В Украине в 2025 году было зарегистрировано около 2 тыс. случаев кори. Точно так же мы регистрируем точечную вспышку кори в подавляющем большинстве в западных областях, частично в центральной Украине. Однако в подавляющем большинстве это Черновцы, Закарпатская, Ивано-Франковская области. Исторически в таких регионах достаточно часто начинают болеть именно ромское население, которое там в подавляющем большинстве есть в определенных населенных пунктах, или определенных общинах. Такие заболевания достаточно быстро приводят к локальным вспышкам

- сказал Кузин.

Он отметил, что важным фактором является то, что среди всех стран ЕС, наибольшее количество по заболевшим корью демонстрирует Румыния.

Около 10 тыс. случаев зарегистрировано только за последний год. Конечно, за счет миграционных потоков, не исключается риск занесения на территорию Украины. Конечно, инфекционные заболевания в приграничных областях появляются первыми, и затем распространяются на территории Украины

- добавил Кузин.

По его словам, противодействие кори - только прививки.

Корь является опасным заболеванием, от которого защищает только вакцинация

 - подчеркнул санврач.

Напомним

Руководитель учебного заведения имеет право решать, допускать ли к обучению невакцинированных детей. В случае стабильной эпидемической ситуации в регионе возможен временный допуск невакцинированных детей, однако во время вспышек инфекций - будут действовать ограничения для безопасности вакцинированных учеников.

Павел Башинский

ОбществоЗдоровье
Ивано-Франковская область
Закарпатская область
Европейский Союз
Румыния
Украина
Черновцы