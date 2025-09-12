В Лос-Анджелесе школьник умер от редкого осложнения, спустя годы после заражения корью
Маленький мальчик умер от подострого склерозирующего панэнцефалита, после заражения корью. Этот случай стал напоминанием об опасности кори.
Ребенок был слишком мал для вакцинации, когда заразился вирусом.
Детали
Ребенок школьного возраста умер от редкого осложнения кори в Лос-Анджелесе, США.
По данным департамента здравоохранения округа, ранее, на момент заражения вирусом, мальчик был слишком мал для вакцинации. Спустя годы он умер от подострого склерозирующего панэнцефалита.
Этот случай является болезненным напоминанием о том, насколько опасной может быть корь, особенно для наших наиболее уязвимых членов общества. .. Младенцы, которые слишком малы для вакцинации, полагаются на всех нас, чтобы помочь защитить их через коллективный иммунитет
В отчете указывается о худшем годе по кори в США за последние три десятилетия:
- уровень вакцинации детей снизился;
- эпидемия распространилась внутри страны.
Напомним
По итогам 2024 года в Украине зафиксировано 433 случая кори. Больше всего больных в Закарпатской области, 84,2% случаев приходится на детей до 17 лет.
В 2025 году, по состоянию на 27 августа, в Украине было зарегистрировано около 2 тыс. случаев кори. Минздрав регистрирует точечную вспышку кори в подавляющем большинстве в западных областях, частично в центральной Украине, однако в подавляющем большинстве это Черновцы, а также Закарпатская, Ивано-Франковская области.