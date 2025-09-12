В Лос-Анджелесе школьник умер от редкого осложнения, спустя годы после заражения корью

Ребенок был слишком мал для вакцинации, когда заразился вирусом.

Детали

Ребенок школьного возраста умер от редкого осложнения кори в Лос-Анджелесе, США.

По данным департамента здравоохранения округа, ранее, на момент заражения вирусом, мальчик был слишком мал для вакцинации. Спустя годы он умер от подострого склерозирующего панэнцефалита.

Этот случай является болезненным напоминанием о том, насколько опасной может быть корь, особенно для наших наиболее уязвимых членов общества. .. Младенцы, которые слишком малы для вакцинации, полагаются на всех нас, чтобы помочь защитить их через коллективный иммунитет - отметил доктор Мунту Дэвис, инспектор здравоохранения округа Лос-Анджелес.

В отчете указывается о худшем годе по кори в США за последние три десятилетия:

уровень вакцинации детей снизился;

эпидемия распространилась внутри страны.

Напомним

По итогам 2024 года в Украине зафиксировано 433 случая кори. Больше всего больных в Закарпатской области, 84,2% случаев приходится на детей до 17 лет.

В 2025 году, по состоянию на 27 августа, в Украине было зарегистрировано около 2 тыс. случаев кори. Минздрав регистрирует точечную вспышку кори в подавляющем большинстве в западных областях, частично в центральной Украине, однако в подавляющем большинстве это Черновцы, а также Закарпатская, Ивано-Франковская области.