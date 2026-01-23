рф знову атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини: показали наслідки

$43.170.01
50.520.15
ukenru
12:59 • 2068 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 8304 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 22619 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 13583 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 16297 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 24701 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 60708 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 32749 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
23 січня, 06:55 • 31013 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
23 січня, 06:33 • 29226 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
85%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житлоVideo23 січня, 04:26 • 31418 перегляди
Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів23 січня, 04:36 • 32968 перегляди
Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф23 січня, 05:00 • 78012 перегляди
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів23 січня, 05:24 • 44916 перегляди
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста09:20 • 31427 перегляди
Публікації
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США12:42 • 22659 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
08:04 • 60726 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 59285 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 62227 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 72770 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Блогери
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto12:32 • 10143 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 10605 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 31458 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 47196 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 42180 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Техніка
Фільм
MIM-104 Patriot

рф знову атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини: показали наслідки

Київ • УНН

 • 258 перегляди

Росія знову атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини. Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники, постраждалих немає.

рф знову атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини: показали наслідки

росія знову атакувала критичну інфраструктуру Житомирської області, повідомили у п'ятницю голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко та у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.

Попри розмови про готовність до миру ворог не полишає спроб знищити критичну інфраструктуру Житомирщини. Сьогодні вночі на території області було пошкоджено один з таких об'єктів. Пожежу, яка виникла на місці ворожого удару, оперативно локалізували та ліквідували наші рятувальники. За попередньою інформацією, внаслідок події ніхто не постраждав

- повідомив Бунечко у соцмережах.

У ДСНС уточнили, що внаслідок ударів виникла пожежа на одному з обʼєктів, і рятувальники оперативно ліквідували займання.

76 зі 101 дрона знешкодили над Україною під час нічної атаки рф23.01.26, 08:19 • 2978 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Житомирська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій