рф знову атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини: показали наслідки

росія знову атакувала критичну інфраструктуру Житомирської області, повідомили у п'ятницю голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко та у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.

Попри розмови про готовність до миру ворог не полишає спроб знищити критичну інфраструктуру Житомирщини. Сьогодні вночі на території області було пошкоджено один з таких об'єктів. Пожежу, яка виникла на місці ворожого удару, оперативно локалізували та ліквідували наші рятувальники. За попередньою інформацією, внаслідок події ніхто не постраждав - повідомив Бунечко у соцмережах.

У ДСНС уточнили, що внаслідок ударів виникла пожежа на одному з обʼєктів, і рятувальники оперативно ліквідували займання.

