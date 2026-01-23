рф снова атаковала критическую инфраструктуру Житомирской области: показали последствия

россия снова атаковала критическую инфраструктуру Житомирской области, сообщили в пятницу глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Несмотря на разговоры о готовности к миру, враг не оставляет попыток уничтожить критическую инфраструктуру Житомирщины. Сегодня ночью на территории области был поврежден один из таких объектов. Пожар, возникший на месте вражеского удара, оперативно локализовали и ликвидировали наши спасатели. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал - сообщил Бунечко в соцсетях.

В ГСЧС уточнили, что в результате ударов возник пожар на одном из объектов, и спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

