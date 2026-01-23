рф снова атаковала критическую инфраструктуру Житомирской области: показали последствия
Киев • УНН
Россия снова атаковала критическую инфраструктуру Житомирщины. В результате удара возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели, пострадавших нет.
россия снова атаковала критическую инфраструктуру Житомирской области, сообщили в пятницу глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.
Несмотря на разговоры о готовности к миру, враг не оставляет попыток уничтожить критическую инфраструктуру Житомирщины. Сегодня ночью на территории области был поврежден один из таких объектов. Пожар, возникший на месте вражеского удара, оперативно локализовали и ликвидировали наши спасатели. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал
В ГСЧС уточнили, что в результате ударов возник пожар на одном из объектов, и спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
76 из 101 дрона обезвредили над Украиной во время ночной атаки рф23.01.26, 08:19 • 2994 просмотра