рф снова атаковала критическую инфраструктуру Житомирской области: показали последствия

$43.170.01
50.520.15
ukenru
12:59 • 3268 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 11394 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 30965 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40 • 16786 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 19394 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
08:25 • 27242 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 64616 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 07:54 • 33492 просмотра
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
23 января, 06:55 • 31197 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
23 января, 06:33 • 29372 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
85%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жильеVideo23 января, 04:26 • 34643 просмотра
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей23 января, 04:36 • 36348 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ23 января, 05:00 • 84209 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов23 января, 05:24 • 48395 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города09:20 • 35132 просмотра
публикации
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США12:42 • 30965 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 64616 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 62278 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 65164 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 75575 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Блогеры
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Европа
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto12:32 • 12316 просмотра
«Намечтала»: Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение — кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 12699 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 33500 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 49094 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 44011 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Техника
Фильм
MIM-104 Patriot

рф снова атаковала критическую инфраструктуру Житомирской области: показали последствия

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Россия снова атаковала критическую инфраструктуру Житомирщины. В результате удара возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели, пострадавших нет.

рф снова атаковала критическую инфраструктуру Житомирской области: показали последствия

россия снова атаковала критическую инфраструктуру Житомирской области, сообщили в пятницу глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Несмотря на разговоры о готовности к миру, враг не оставляет попыток уничтожить критическую инфраструктуру Житомирщины. Сегодня ночью на территории области был поврежден один из таких объектов. Пожар, возникший на месте вражеского удара, оперативно локализовали и ликвидировали наши спасатели. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал

- сообщил Бунечко в соцсетях.

В ГСЧС уточнили, что в результате ударов возник пожар на одном из объектов, и спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

76 из 101 дрона обезвредили над Украиной во время ночной атаки рф23.01.26, 08:19 • 2994 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Житомирская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям