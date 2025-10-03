рф сьогодні завдала удару 35 ракетами по газовій інфраструктурі України, лише половину вдалося збити - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив про черговий російський удар по газовій інфраструктурі, випущено 35 ракет, зокрема балістичні. Також зафіксовано удари по енергетичних об'єктах у Чернігівській, Сумській та Донецькій областях.
Сьогодні був черговий російський удар по нашій газовій інфраструктурі. Ворог запустив по газових об’єктах було 35 ракет, зокрема балістику. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Провів Ставку. Енергетика – доповіді щодо захисту наших обʼєктів, по відновленню. Сьогодні був черговий російський удар по нашій газовій інфраструктурі – якраз напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям. Тільки в одному цьому ударі саме по газових об’єктах було 35 ракет, зокрема балістика. Комбінований удар, і лише половину ракет вдалося збити
За словами Президента, непроста ситуація на Чернігівщині після ударів дронами – у Славутичі, в Ніжині, також у самому Чернігові. І на Сумщині. Вже ввечері був удар балістики на Донеччині – теж по енергетиці. Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка. Триває відновлення.
Зеленський відзначив всіх, хто оперативно допомагає людям і здійснює ремонти, заміну джерел енергопостачання.
Важливо, щоб усі люди, які потребують підтримки, – у кожній нашій громаді, – щоб необхідну підтримку отримали. Це пряма відповідальність керівників на місцях – від обласного рівня до кожного міста, до кожної громади. Ресурси для такої допомоги є. Очікую більших результатів і від військового командування – тих, хто відповідає за безпілотну складову, захист неба та прикриття північно-східних областей
Полтавщина зазнала масованої комбінованої атаки ракетами та БпЛА, що призвело до влучань та падіння уламків. Пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури та приватне домоволодіння, без постраждалих.