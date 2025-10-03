У Славутичі відновлюють електропостачання після атаки рф: починають підключати об'єкти
Київ • УНН
У Славутичі на Київщині відновлюється електропостачання після атаки рф. Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив про підключення об'єктів та закликав заощадливо користуватися електроенергією.
У Славутичі, що на Київщині, відновлюється електропостачання після атаки рф. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає УНН.
Починаємо підключення обʼєктів. Незабаром світло повернеться у кожну домівку, а разом із ним – відчуття безпеки та звичного ритму життя
За словами голови ОВА, ворог цілеспрямовано атакує енергетичні об’єкти, намагаючись занурити наші населені пункти в темряву, посіяти паніку та відчуття безнадії. Але йому це не вдасться.
У ДСНС показали ситуацію у Славутичі після удару рф02.10.25, 11:31 • 4838 переглядiв
Енергетики вкотре продемонстрували відвагу та професіоналізм, рятувальники ДСНС та поліція – ви завжди там, де потрібна допомога. Окрема вдячність місцевій владі та волонтерам, які не залишили жодного мешканця сам на сам із цим випробуванням. Безмежна подяка жителям Славутича. Ви показали приклад неймовірної витримки, стійкості та незламного духу. Ваше терпіння та взаємопідтримка – головна опора та сила міста
Голова ОВА закликав кожного жителя цінувати титанічну роботу енергетиків, заощадливо користуватися електроенергією, не включати одночасно всі прибори та не перевантажувати електромережу.
Разом ми долаємо наслідки атаки. Разом тримаємося. І разом переможемо, бо світло завжди перемагає темряву
Цілеспрямований удар рф по Славутичу спричинив тригодинний блекаут на Чорнобильській АЕС - Зеленський01.10.25, 22:59 • 3502 перегляди