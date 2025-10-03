В Славутиче восстанавливают электроснабжение после атаки рф: начинают подключать объекты
Киев • УНН
В Славутиче Киевской области восстанавливается электроснабжение после атаки рф. Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил о подключении объектов и призвал экономно пользоваться электроэнергией.
В Славутиче Киевской области восстанавливается электроснабжение после атаки рф. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает УНН.
Начинаем подключение объектов. Вскоре свет вернется в каждый дом, а вместе с ним – ощущение безопасности и привычного ритма жизни
По словам главы ОВА, враг целенаправленно атакует энергетические объекты, пытаясь погрузить наши населенные пункты в темноту, посеять панику и чувство безнадежности. Но ему это не удастся.
В ГСЧС показали ситуацию в Славутиче после удара рф02.10.25, 11:31 • 4828 просмотров
Энергетики в очередной раз продемонстрировали отвагу и профессионализм, спасатели ГСЧС и полиция – вы всегда там, где нужна помощь. Отдельная благодарность местным властям и волонтерам, которые не оставили ни одного жителя один на один с этим испытанием. Безграничная благодарность жителям Славутича. Вы показали пример невероятной выдержки, стойкости и несокрушимого духа. Ваше терпение и взаимоподдержка – главная опора и сила города
Глава ОВА призвал каждого жителя ценить титаническую работу энергетиков, экономно пользоваться электроэнергией, не включать одновременно все приборы и не перегружать электросеть.
Вместе мы преодолеваем последствия атаки. Вместе держимся. И вместе победим, потому что свет всегда побеждает тьму
Целенаправленный удар РФ по Славутичу вызвал трехчасовой блэкаут на Чернобыльской АЭС - Зеленский01.10.25, 22:59 • 3498 просмотров