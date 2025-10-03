$41.280.05
16:00
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
14:35
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
В Славутиче восстанавливают электроснабжение после атаки рф: начинают подключать объекты

Киев • УНН

 • 756 просмотра

В Славутиче Киевской области восстанавливается электроснабжение после атаки рф. Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил о подключении объектов и призвал экономно пользоваться электроэнергией.

В Славутиче восстанавливают электроснабжение после атаки рф: начинают подключать объекты

В Славутиче Киевской области восстанавливается электроснабжение после атаки рф. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает УНН.

Начинаем подключение объектов. Вскоре свет вернется в каждый дом, а вместе с ним – ощущение безопасности и привычного ритма жизни 

- сообщил Калашник.

По словам главы ОВА, враг целенаправленно атакует энергетические объекты, пытаясь погрузить наши населенные пункты в темноту, посеять панику и чувство безнадежности. Но ему это не удастся. 

В ГСЧС показали ситуацию в Славутиче после удара рф02.10.25, 11:31 • 4828 просмотров

Энергетики в очередной раз продемонстрировали отвагу и профессионализм, спасатели ГСЧС и полиция – вы всегда там, где нужна помощь. Отдельная благодарность местным властям и волонтерам, которые не оставили ни одного жителя один на один с этим испытанием. Безграничная благодарность жителям Славутича. Вы показали пример невероятной выдержки, стойкости и несокрушимого духа. Ваше терпение и взаимоподдержка – главная опора и сила города 

- добавил Калашник.

Глава ОВА призвал каждого жителя ценить титаническую работу энергетиков, экономно пользоваться электроэнергией, не включать одновременно все приборы и не перегружать электросеть.

Вместе мы преодолеваем последствия атаки. Вместе держимся. И вместе победим, потому что свет всегда побеждает тьму 

- резюмировал Калашник.

Целенаправленный удар РФ по Славутичу вызвал трехчасовой блэкаут на Чернобыльской АЭС - Зеленский01.10.25, 22:59 • 3498 просмотров

Антонина Туманова

Общество
Электроэнергия
Киевская область