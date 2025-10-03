$41.280.05
16:00 • 11496 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
14:35 • 16897 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 28050 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 29290 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 20509 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 35526 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 30874 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 20090 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 20077 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16438 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
рф сегодня нанесла удар 35 ракетами по газовой инфраструктуре Украины, лишь половину удалось сбить - Зеленский

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном российском ударе по газовой инфраструктуре, выпущено 35 ракет, в том числе баллистические. Также зафиксированы удары по энергетическим объектам в Черниговской, Сумской и Донецкой областях.

рф сегодня нанесла удар 35 ракетами по газовой инфраструктуре Украины, лишь половину удалось сбить - Зеленский

Сегодня был очередной российский удар по нашей газовой инфраструктуре. Враг выпустил по газовым объектам 35 ракет, в том числе баллистику. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Провел Ставку. Энергетика – доклады по защите наших объектов, по восстановлению. Сегодня был очередной российский удар по нашей газовой инфраструктуре – как раз накануне отопительного сезона россияне ищут способы нанести больше вреда нашим людям. Только в одном этом ударе именно по газовым объектам было 35 ракет, в том числе баллистика. Комбинированный удар, и только половину ракет удалось сбить 

- сообщил Зеленский.

Детали

По словам Президента, непростая ситуация на Черниговщине после ударов дронами – в Славутиче, в Нежине, также в самом Чернигове. И на Сумщине. Уже вечером был удар баллистики на Донетчине – тоже по энергетике. Краматорск, Славянск, Дружковка. Продолжается восстановление.

Зеленский отметил всех, кто оперативно помогает людям и осуществляет ремонты, замену источников энергоснабжения.

Важно, чтобы все люди, нуждающиеся в поддержке, – в каждой нашей общине, – чтобы необходимую поддержку получили. Это прямая ответственность руководителей на местах – от областного уровня до каждого города, до каждой общины. Ресурсы для такой помощи есть. Ожидаю больших результатов и от военного командования – тех, кто отвечает за беспилотную составляющую, защиту неба и прикрытие северо-восточных областей 

- резюмировал Глава государства.

В Славутиче восстанавливают электроснабжение после атаки рф: начинают подключать объекты03.10.25, 21:01 • 738 просмотров

Напомним

Полтавщина подверглась массированной комбинированной атаке ракетами и БПЛА, что привело к попаданиям и падению обломков. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры и частное домовладение, без пострадавших.

Антонина Туманова

