рф сегодня нанесла удар 35 ракетами по газовой инфраструктуре Украины, лишь половину удалось сбить - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном российском ударе по газовой инфраструктуре, выпущено 35 ракет, в том числе баллистические. Также зафиксированы удары по энергетическим объектам в Черниговской, Сумской и Донецкой областях.
Провел Ставку. Энергетика – доклады по защите наших объектов, по восстановлению. Сегодня был очередной российский удар по нашей газовой инфраструктуре – как раз накануне отопительного сезона россияне ищут способы нанести больше вреда нашим людям. Только в одном этом ударе именно по газовым объектам было 35 ракет, в том числе баллистика. Комбинированный удар, и только половину ракет удалось сбить
Детали
По словам Президента, непростая ситуация на Черниговщине после ударов дронами – в Славутиче, в Нежине, также в самом Чернигове. И на Сумщине. Уже вечером был удар баллистики на Донетчине – тоже по энергетике. Краматорск, Славянск, Дружковка. Продолжается восстановление.
Зеленский отметил всех, кто оперативно помогает людям и осуществляет ремонты, замену источников энергоснабжения.
Важно, чтобы все люди, нуждающиеся в поддержке, – в каждой нашей общине, – чтобы необходимую поддержку получили. Это прямая ответственность руководителей на местах – от областного уровня до каждого города, до каждой общины. Ресурсы для такой помощи есть. Ожидаю больших результатов и от военного командования – тех, кто отвечает за беспилотную составляющую, защиту неба и прикрытие северо-восточных областей
Напомним
Полтавщина подверглась массированной комбинированной атаке ракетами и БПЛА, что привело к попаданиям и падению обломков. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры и частное домовладение, без пострадавших.