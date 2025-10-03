рф сегодня нанесла удар 35 ракетами по газовой инфраструктуре Украины, лишь половину удалось сбить - Зеленский

Сегодня был очередной российский удар по нашей газовой инфраструктуре. Враг выпустил по газовым объектам 35 ракет, в том числе баллистику. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Провел Ставку. Энергетика – доклады по защите наших объектов, по восстановлению. Сегодня был очередной российский удар по нашей газовой инфраструктуре – как раз накануне отопительного сезона россияне ищут способы нанести больше вреда нашим людям. Только в одном этом ударе именно по газовым объектам было 35 ракет, в том числе баллистика. Комбинированный удар, и только половину ракет удалось сбить