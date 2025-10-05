$41.280.00
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні
4 жовтня, 23:20 • 36535 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 62357 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 121798 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 107310 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 104518 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 131302 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 103826 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 47382 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 53973 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

рф продовжує атакувати Чернігів, є влучання в заправочну станцію - МВА

Київ • УНН

 • 718 перегляди

російські війська продовжують атакувати Чернігів. Ворожий БПЛА влучив у заправну станцію, повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

рф продовжує атакувати Чернігів, є влучання в заправочну станцію - МВА

росіяни продовжують атакувати Чернігів. Ворожий БПЛА влучив в заправочну станцію. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.

Деталі

Ворог продовжує атакувати наше місто. Ворожий БПЛА влучив в заправочну станцію

- написав Брижинський в Telegram.

Доповнення

4 жовтня повідомлялося, що у Чернігові вночі російські війська атакували об'єкт інфраструктури, на додачу по удару по декількох важливих об'єктах електропостання.

Інформація про нібито очікувані екстрені відключення електроенергії у всіх регіонах України - це фейк. Наразі ситуація в енергосистемі залишається стабільною і контрольованою. НЕК "Укренерго" не застосовує заходів обмеження споживання електроенергії у жодному з регіонів.

Анна Мурашко

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Укренерго
Україна
Чернігів