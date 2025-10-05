рф продовжує атакувати Чернігів, є влучання в заправочну станцію - МВА
Київ • УНН
росіяни продовжують атакувати Чернігів. Ворожий БПЛА влучив в заправочну станцію. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.
Деталі
Ворог продовжує атакувати наше місто. Ворожий БПЛА влучив в заправочну станцію
Доповнення
4 жовтня повідомлялося, що у Чернігові вночі російські війська атакували об'єкт інфраструктури, на додачу по удару по декількох важливих об'єктах електропостання.
Інформація про нібито очікувані екстрені відключення електроенергії у всіх регіонах України - це фейк. Наразі ситуація в енергосистемі залишається стабільною і контрольованою. НЕК "Укренерго" не застосовує заходів обмеження споживання електроенергії у жодному з регіонів.