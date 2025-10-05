рф продолжает атаковать Чернигов, есть попадание в заправочную станцию - ГВА

$41.280.00
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по Украине
4 октября, 23:20
4 октября, 23:20 • 35258 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29
4 октября, 08:29 • 61707 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00
4 октября, 08:00 • 120790 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
3 октября, 16:00
3 октября, 16:00 • 106613 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
3 октября, 14:35
3 октября, 14:35 • 104361 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
3 октября, 12:39
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 130775 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
3 октября, 12:36
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 103394 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33
3 октября, 10:33 • 47315 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
3 октября, 09:51
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 53952 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Глава МИД Турции прогнозирует переговорный прорыв в войне России против Украины через несколько месяцев
5 октября, 02:37
В россии взлетел МиГ-31К: ракетная угроза для всей Украины
5 октября, 03:13
Во Львове остановили общественный транспорт из-за массированной вражеской атаки
5 октября, 03:51
В результате атаки РФ часть Львова осталась без света - мэр города
5 октября, 04:50
Львов после обстрелов РФ в дыму: горожан просят закрыть окна и оставаться дома
5 октября, 05:21
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
4 октября, 08:00
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбная
3 октября, 14:14
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ
3 октября, 12:41
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
3 октября, 12:39
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 130759 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 12:36
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 103384 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба
4 октября, 11:30
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса
3 октября, 17:13
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
3 октября, 16:00
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа
3 октября, 07:40
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией
2 октября, 13:33
рф продолжает атаковать Чернигов, есть попадание в заправочную станцию - ГВА

Киев • УНН

 • 508 просмотра

российские войска продолжают атаковать Чернигов. Вражеский БПЛА попал в заправочную станцию, сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

рф продолжает атаковать Чернигов, есть попадание в заправочную станцию - ГВА

россияне продолжают атаковать Чернигов. Вражеский БПЛА попал в заправочную станцию. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, передает УНН.

Подробности

Враг продолжает атаковать наш город. Вражеский БПЛА попал в заправочную станцию

- написал Брижинский в Telegram.

Дополнение

4 октября сообщалось, что в Чернигове ночью российские войска атаковали объект инфраструктуры, вдобавок к удару по нескольким важным объектам электроснабжения.

Информация о якобы ожидаемых экстренных отключениях электроэнергии во всех регионах Украины - это фейк. Сейчас ситуация в энергосистеме остается стабильной и контролируемой. НЭК "Укрэнерго" не применяет мер ограничения потребления электроэнергии ни в одном из регионов.

Анна Мурашко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина
Чернигов