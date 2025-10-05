рф продолжает атаковать Чернигов, есть попадание в заправочную станцию - ГВА

россияне продолжают атаковать Чернигов. Вражеский БПЛА попал в заправочную станцию. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, передает УНН.

Подробности

Враг продолжает атаковать наш город. Вражеский БПЛА попал в заправочную станцию - написал Брижинский в Telegram.

Дополнение

4 октября сообщалось, что в Чернигове ночью российские войска атаковали объект инфраструктуры, вдобавок к удару по нескольким важным объектам электроснабжения.

Информация о якобы ожидаемых экстренных отключениях электроэнергии во всех регионах Украины - это фейк. Сейчас ситуация в энергосистеме остается стабильной и контролируемой. НЭК "Укрэнерго" не применяет мер ограничения потребления электроэнергии ни в одном из регионов.