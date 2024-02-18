рф могла зняти з посади командувача чорноморського флоту після знищення "цезаря кунікова" - британська розвідка
Київ • УНН
Британська розвідка повідомляє, що росія могла звільнити командувача свого чорноморського флоту після того, як Україна потопила великий десантний корабель "цезар куніков".
Ймовірно, в росії зняли з посади командувача чорноморського флоту віктора соколова після знищення великого десантного корабля чф рф "цезаря кунікова". Про це йдеться у звіті розвідки, який оприлюднило міністерство оборони Британії, передає УНН.
15 лютого ЗМІ писали про відставку командувача чорноморського флоту віктора соколова.
"Проводячи аналогію з його попередником ігорем осиповим, можна припустити, що це швидше за все результат успіху України в потоплення різних кораблів під його командуванням. Стиль керівництва соколова також міг зіграти певну роль у його звільненні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що хоч міністерство оборони росії це не підтвердило, соколова, ймовірно, змінив його тепер уже колишній заступник, віце-адмірал сергій пінчук.
Повідомляється, що він виконуватиме обов'язки командира до завершення внутрішнього розслідування затоплення корабля "цезар куніков".
Доповнення
Україна знищила російський великий десантний корабель "цезар куніков" у Криму в ніч проти середи, 14 лютого.
В українській розвідці повідомляли, що за попередньою інформацією, більшість екіпажу знищеного Україною великого десантного корабля чф рф "цезарь куніков", загинула.