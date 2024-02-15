російські "воєнкори" масово пишуть про відставку командувача Чорноморського флоту соколова: до чого тут "цезар куніков"
Київ • УНН
російські "z-воєнкори" повідомляють, що командувач Чорноморського флоту віктор соколов був відсторонений від посади. Ймовірно це сталося після атаки українських безпілотних катерів на великий десантний корабель "Цезар Куніков" 14 лютого.
У рф "z-воєнкори" масово пишуть про відставку командувача Чорноморського флоту віктора соколова, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Astra.
"z-воєнкори пишуть, що за нього (віктора соколова - ред.) нібито "було втрачено близько 20% від чисельності Чорноморського флоту". Також він нібито заборонив "встановлювати на кораблі позаштатні прилади та установки ... та інші технологічні вироби із 21 століття", - йдеться у повідомленні.
Також у повідомленнях росіяни припускають, що соколова зняли після атаки українських безекіпажних катерів на великий десантний корабель "цезар куніков" 14 лютого.
Стверджується, що замість соколова командуватиме ЧФ буде його колишній заступник, начальник штабу ЧФ віце-адмірала сергій пінчук, зазначає Astra.
У британській розвідці оцінили наслідки від ліквідації російського десантного корабля "цезарь куніков"15.02.24, 14:47 • 22738 переглядiв
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський відреагував на знищення великого десантного корабля "цезарь куніков" і наголосив, що "крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних обʼєктів.