У Чорному морі додалося безпеки: Зеленський відреагував на знищення корабля "цезарь куніков"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на знищення великого десантного корабля "цезарь куніков" і наголосив, що "крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних обʼєктів", передає УНН.

Дякую Збройним Силам України, дякую воїнам ГУР – групі 13 9-го департаменту! Сьогодні додалося ще безпеки в Чорному морі і ще мотивації нашим людям. Це важливо. І ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних обʼєктів. Слава всім, хто бʼється заради нашої держави та людей! Слава всім, хто працює заради України!