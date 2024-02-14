У Чорному морі додалося безпеки: Зеленський відреагував на знищення корабля "цезарь куніков"
Київ • УНН
Зеленський подякував Збройним силам України за знищення російського десантного корабля "цезар куніков" у Криму і заявив, що Україна продовжить очищення Чорного моря від російських терористичних об'єктів.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на знищення великого десантного корабля "цезарь куніков" і наголосив, що "крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних обʼєктів", передає УНН.
Дякую Збройним Силам України, дякую воїнам ГУР – групі 13 9-го департаменту! Сьогодні додалося ще безпеки в Чорному морі і ще мотивації нашим людям. Це важливо. І ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних обʼєктів. Слава всім, хто бʼється заради нашої держави та людей! Слава всім, хто працює заради України!
Доповнення
Україна знищила російський великий десантний корабель "цезар куніков" у Криму в ніч проти середи, 14 лютого.
Після того як ЗСУ спільно з ГУР Міноборони України потопили російський десантний корабель "цезар куніков" у Криму над морем літали ворожі вертольоти.