В Черном море прибавилось безопасности: Зеленский отреагировал на уничтожение корабля "цезарь куников"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на уничтожение большого десантного корабля "цезарь куников" и подчеркнул, что "шаг за шагом очистим Черное море от российских террористических объектов", передает УНН.

Спасибо Вооруженным Силам Украины, спасибо воинам ГУР - группе 13 9-го департамента! Сегодня добавилось еще безопасности в Черном море и еще мотивации нашим людям. Это важно. И мы шаг за шагом очистим Черное море от российских террористических объектов. Слава всем, кто сражается ради нашего государства и людей! Слава всем, кто работает ради Украины! - сказал Зеленский во время вечернего видеообращения.

Дополнение

Украина уничтожила российский большой десантный корабль "цезарь куников" в Крыму в ночь на среду, 14 февраля.

После того как ВСУ совместно с ГУР Минобороны Украины потопили российский десантный корабль "цезарь куников" в Крыму над морем летали вражеские вертолеты.