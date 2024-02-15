У британській розвідці оцінили наслідки від ліквідації російського десантного корабля "цезарь куніков"
Київ • УНН
За оцінками британської розвідки, потоплення російського десантного корабля "цезар куніков" ще більше зменшить обмежені військово-морські ресурси росії в Чорному морі і зробить її логістичний ланцюг вразливим до нових українських атак.
Знищення великого десантного корабля рф "цезарь куніков" ймовірно призведе до подальшого скорочення і так обмежених російських ресурсів в Чорному морі і залишить логістичний ланцюжок чорноморського флоту рф вразливим для нових атак, йдеться в новому звіті Міноборони Британії на основі розвідданих, пише УНН.
Деталі
Як йдеться у звіті, 14 лютого Україна здійснила успішну атаку на російський десантний корабель класу "ропуха" "цезар куніков", що майже напевно призвело до його потоплення. У Міноборони Британії наголошують, що вже три з десяти кораблів класу "ропуха" були знищені внаслідок українських ударів.
За даними британської розвідки, на це судно армія рф покладала великі надії щодо забезпечення матеріально-технічної підтримки чорноморського флоту рф і російської війни на Україні.
Втрата корабля майже напевно призведе до подальшого скорочення обмежених російських ресурсів в Чорному морі і залишить логістичний ланцюжок чорноморського флоту вразливим для додаткових нападів
Як зазначається, затоплення "цезаря кунікова" також призведе до подальшого скорочення резервів для підтримки логістичних перевезень між росією та Кримом.
Винахідливість України, швидше за все, завадила росії вільно діяти в західній частині Чорного моря і дозволила Україні перехопити у росії ініціативу на морі.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський відреагував на знищення великого десантного корабля "цезарь куніков" і наголосив, що "крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних обʼєктів.