В британской разведке оценили последствия от ликвидации российского десантного корабля "цезарь куников"
Киев • УНН
По оценкам британской разведки, потопление российского десантного корабля "Цезарь Куников" еще больше уменьшит ограниченные военно-морские ресурсы России в Черном море и сделает ее логистическую цепь уязвимой к новым украинским атакам.
Уничтожение большого десантного корабля рф "цезарь куников" вероятно приведет к дальнейшему сокращению и так ограниченных российских ресурсов в Черном море и оставит логистическую цепочку черноморского флота рф уязвимой для новых атак, говорится в новом отчете Минобороны Британии на основе разведданных, пишет УНН.
Детали
Как говорится в отчете, 14 февраля Украина осуществила успешную атаку на российский десантный корабль класса "ропуха" "цезарь куников", что почти наверняка привело к его потоплению. В Минобороны Британии отмечают, что уже три из десяти кораблей класса "ропуха" были уничтожены в результате украинских ударов.
По данным британской разведки, на это судно армия рф возлагала большие надежды по обеспечению материально-технической поддержки черноморского флота рф и российской войны на Украине.
Потеря корабля почти наверняка приведет к дальнейшему сокращению ограниченных российских ресурсов в Черном море и оставит логистическую цепочку черноморского флота уязвимой для дополнительных нападений
Как отмечается, затопление "цезаря Куникова" также приведет к дальнейшему сокращению резервов для поддержки логистических перевозок между россией и Крымом.
Изобретательность Украины, скорее всего, помешала россии свободно действовать в западной части Черного моря и позволила Украине перехватить у россии инициативу на море.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на уничтожение большого десантного корабля "цезарь Куников" и подчеркнул, что "шаг за шагом очистим Черное море от российских террористических объектов.
В британской разведке оценили последствия от ликвидации российского десантного корабля "цезарь куников"
По оценкам британской разведки, потопление российского десантного корабля "Цезарь Куников" еще больше уменьшит ограниченные военно-морские ресурсы России в Черном море и сделает ее логистическую цепь уязвимой к новым украинским атакам.
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