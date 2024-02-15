В британской разведке оценили последствия от ликвидации российского десантного корабля "цезарь куников"

Уничтожение большого десантного корабля рф "цезарь куников" вероятно приведет к дальнейшему сокращению и так ограниченных российских ресурсов в Черном море и оставит логистическую цепочку черноморского флота рф уязвимой для новых атак, говорится в новом отчете Минобороны Британии на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как говорится в отчете, 14 февраля Украина осуществила успешную атаку на российский десантный корабль класса "ропуха" "цезарь куников", что почти наверняка привело к его потоплению. В Минобороны Британии отмечают, что уже три из десяти кораблей класса "ропуха" были уничтожены в результате украинских ударов.

По данным британской разведки, на это судно армия рф возлагала большие надежды по обеспечению материально-технической поддержки черноморского флота рф и российской войны на Украине.

Потеря корабля почти наверняка приведет к дальнейшему сокращению ограниченных российских ресурсов в Черном море и оставит логистическую цепочку черноморского флота уязвимой для дополнительных нападений - говорится в отчете Минобороны Британии.

Как отмечается, затопление "цезаря Куникова" также приведет к дальнейшему сокращению резервов для поддержки логистических перевозок между россией и Крымом.

Изобретательность Украины, скорее всего, помешала россии свободно действовать в западной части Черного моря и позволила Украине перехватить у россии инициативу на море.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на уничтожение большого десантного корабля "цезарь Куников" и подчеркнул, что "шаг за шагом очистим Черное море от российских террористических объектов.