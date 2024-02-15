российские "военкоры" массово пишут об отставке командующего Черноморским флотом соколова: при чем тут "цезарь куников"

В рф "z-военкоры" массово пишут об отставке командующего Черноморского флота виктора соколова, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

"z-военкоры пишут, что при нем (викторе соколове - ред.) якобы "было потеряно около 20% от численности Черноморского флота". Также он якобы запретил "устанавливать на корабле внештатные приборы и установки ... и другие технологические изделия из 21 века", - говорится в сообщении.

Также в сообщениях россияне предполагают, что Соколова сняли после атаки украинских безэкипажных катеров на большой десантный корабль "цезарь куников" 14 февраля.

Утверждается, что вместо соколова командовать ЧФ будет его бывший заместитель, начальник штаба ЧФ вице-адмирал сергей пинчук, отмечает Astra.

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Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на уничтожение большого десантного корабля "цезарь Куников" и подчеркнул, что "шаг за шагом очистим Черное море от российских террористических объектов.