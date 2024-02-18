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рф могла снять с должности командующего черноморского флота после уничтожения "цезаря куникова" - британская разведка

рф могла снять с должности командующего черноморского флота после уничтожения "цезаря куникова" - британская разведка

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 13:14  •  17962 просмотра

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Британская разведка сообщает, что россия могла уволить командующего своего черноморского флота после того, как Украина потопила большой десантный корабль "цезарь куников".

Вероятно, в россии сняли с должности  командующего черноморского флота Виктора Соколова после уничтожения большого десантного корабля чф рф "цезарь куников". Об этом говорится в отчете разведки, который обнародовало министерство обороны Великобритании, передает УНН.

15 февраля СМИ писали об отставке командующего черноморского флота виктора соколова.

"Проводя аналогию с его предшественником игорем осиповым, можно предположить, что это скорее всего результат успеха Украины в потоплении различных кораблей под его командованием. Стиль руководства соколова также мог сыграть определенную роль в его увольнении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хоть министерство обороны россии это не подтвердило, соколова, вероятно, сменил его теперь уже бывший заместитель, вице-адмирал сергей пинчук.

Сообщается, что он будет исполнять обязанности командира до завершения внутреннего расследования затопления корабля "цезарь куников".

Дополнение

Украина уничтожила российский большой десантный корабль "цезарь куников" в Крыму в ночь на среду, 14 февраля.

В украинской разведке сообщали, что по предварительной информации, большинство экипажа уничтоженного Украиной большого десантного корабля чф рф "цезарь куников", погибло.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
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рф могла зняти з посади командувача чорноморського флоту після знищення "цезаря кунікова" - британська розвідка
russia could remove black sea fleet commander after the destruction of the caesar kunikov - british intelligence
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рф могла снять с должности командующего черноморского флота после уничтожения "цезаря куникова" - британская разведка

Британская разведка сообщает, что россия могла уволить командующего своего черноморского флота после того, как Украина потопила большой десантный корабль "цезарь куников".

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