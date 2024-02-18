рф могла снять с должности командующего черноморского флота после уничтожения "цезаря куникова" - британская разведка

Вероятно, в россии сняли с должности командующего черноморского флота Виктора Соколова после уничтожения большого десантного корабля чф рф "цезарь куников". Об этом говорится в отчете разведки, который обнародовало министерство обороны Великобритании, передает УНН.

15 февраля СМИ писали об отставке командующего черноморского флота виктора соколова.

"Проводя аналогию с его предшественником игорем осиповым, можно предположить, что это скорее всего результат успеха Украины в потоплении различных кораблей под его командованием. Стиль руководства соколова также мог сыграть определенную роль в его увольнении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хоть министерство обороны россии это не подтвердило, соколова, вероятно, сменил его теперь уже бывший заместитель, вице-адмирал сергей пинчук.

Сообщается, что он будет исполнять обязанности командира до завершения внутреннего расследования затопления корабля "цезарь куников".

Дополнение

Украина уничтожила российский большой десантный корабль "цезарь куников" в Крыму в ночь на среду, 14 февраля.

В украинской разведке сообщали, что по предварительной информации, большинство экипажа уничтоженного Украиной большого десантного корабля чф рф "цезарь куников", погибло.