рф масштабує виробництво боєприпасів "Капля" для FPV-дронів і підтверджує їх використання

8 лютого, 19:59 • 7352 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 17978 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 22059 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 23165 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 24550 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 21490 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 14935 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 12363 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 24592 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 38709 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Керівник апарату прем'єра Британії подав у відставку через призначення посла у США: до чого тут файли Епштейна8 лютого, 16:20 • 5800 перегляди
Рабства в Україні немає. Ті, хто не підлягає мобілізації, мають право виїжджати - Зеленський8 лютого, 16:26 • 4674 перегляди
Не лише графіки, а й аварійні знеструмлення: як завтра в Україні вимикатимуть світло8 лютого, 17:07 • 5274 перегляди
Індія долучилась до війни з "тіньовим флотом" і затримала три танкери - ЗМІVideo8 лютого, 18:41 • 15780 перегляди
У Києві пролунали вибухи на тлі балістичної загрози8 лютого, 19:07 • 4530 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 30570 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 51973 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 70497 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 64310 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 64648 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Махмуд Аббас
Сергій Лисак
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Німеччина
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 25705 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 39705 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 41203 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 49726 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 52343 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Saab JAS 39 Gripen
Dassault Rafale

рф масштабує виробництво боєприпасів "Капля" для FPV-дронів і підтверджує їх використання

Київ • УНН

 • 76 перегляди

російський оборонно-промисловий комплекс перейшов до серійного виробництва боєприпасів "Капля" для FPV-дронів. Вони використовують принцип ударного ядра для ураження бронетехніки та ігнорування металевих решіток.

рф масштабує виробництво боєприпасів "Капля" для FPV-дронів і підтверджує їх використання

російський оборонно-промисловий комплекс офіційно підтвердив перехід до серійного виробництва нових боєприпасів "Капля", розроблених спеціально для ураження бронетехніки з верхньої напівсфери. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

Основними особливостями боєприпасу "Капля" є використання принципу ударного ядра (EFP), що дозволяє ефективно ігнорувати металеві решітки та протидронові тенти. російські військові пропагандисти продемонстрували кадри, на яких боєголовка представлена як готовий логістичний продукт, інтегрований у систему постачання підрозділів.

"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися 27.01.26, 18:28 • 61322 перегляди

Українські експерти вказують на серйозну загрозу від подібних розробок. Оборонний аналітик Андрій Тарасенко зазначив, що заводська боєголовка такого типу з діаметром близько 150 міліметрів може пробивати понад 100 міліметрів броні.

Стандартизація озброєння для FPV-флотів

Окрім протитанкових засобів, російська сторона демонструє й інші типи стандартизованих навантажень, зокрема осколкові боєприпаси вагою 1,7 кг та важкі термобаричні частини масою до 4 кг. Перехід від цехового виробництва до промислових масштабів вказує на наміри окупантів уніфікувати підготовку FPV-операторів та спростити обслуговування дронів безпосередньо на лінії фронту.

У Європі вважають, що російські космічні апарати-розвідники перехопили повідомлення ключових європейських супутників - FT04.02.26, 10:59 • 3735 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
російська пропаганда
Техніка
Війна в Україні