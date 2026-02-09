рф масштабує виробництво боєприпасів "Капля" для FPV-дронів і підтверджує їх використання
Київ • УНН
російський оборонно-промисловий комплекс перейшов до серійного виробництва боєприпасів "Капля" для FPV-дронів. Вони використовують принцип ударного ядра для ураження бронетехніки та ігнорування металевих решіток.
російський оборонно-промисловий комплекс офіційно підтвердив перехід до серійного виробництва нових боєприпасів "Капля", розроблених спеціально для ураження бронетехніки з верхньої напівсфери. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.
Деталі
Основними особливостями боєприпасу "Капля" є використання принципу ударного ядра (EFP), що дозволяє ефективно ігнорувати металеві решітки та протидронові тенти. російські військові пропагандисти продемонстрували кадри, на яких боєголовка представлена як готовий логістичний продукт, інтегрований у систему постачання підрозділів.
Українські експерти вказують на серйозну загрозу від подібних розробок. Оборонний аналітик Андрій Тарасенко зазначив, що заводська боєголовка такого типу з діаметром близько 150 міліметрів може пробивати понад 100 міліметрів броні.
Стандартизація озброєння для FPV-флотів
Окрім протитанкових засобів, російська сторона демонструє й інші типи стандартизованих навантажень, зокрема осколкові боєприпаси вагою 1,7 кг та важкі термобаричні частини масою до 4 кг. Перехід від цехового виробництва до промислових масштабів вказує на наміри окупантів уніфікувати підготовку FPV-операторів та спростити обслуговування дронів безпосередньо на лінії фронту.
