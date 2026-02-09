РФ масштабирует производство боеприпасов "Капля" для FPV-дронов и подтверждает их использование
Российский оборонно-промышленный комплекс перешел к серийному производству боеприпасов "Капля" для FPV-дронов. Они используют принцип ударного ядра для поражения бронетехники и игнорирования металлических решеток.
российский оборонно-промышленный комплекс официально подтвердил переход к серийному производству новых боеприпасов "Капля", разработанных специально для поражения бронетехники с верхней полусферы. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.
Основными особенностями боеприпаса "Капля" является использование принципа ударного ядра (EFP), что позволяет эффективно игнорировать металлические решетки и противодроновые тенты. российские военные пропагандисты продемонстрировали кадры, на которых боеголовка представлена как готовый логистический продукт, интегрированный в систему снабжения подразделений.
Украинские эксперты указывают на серьезную угрозу от подобных разработок. Оборонный аналитик Андрей Тарасенко отметил, что заводская боеголовка такого типа с диаметром около 150 миллиметров может пробивать более 100 миллиметров брони.
Стандартизация вооружения для FPV-флотов
Помимо противотанковых средств, российская сторона демонстрирует и другие типы стандартизированных нагрузок, в частности осколочные боеприпасы весом 1,7 кг и тяжелые термобарические части массой до 4 кг. Переход от цехового производства к промышленным масштабам указывает на намерения оккупантов унифицировать подготовку FPV-операторов и упростить обслуживание дронов непосредственно на линии фронта.
