$43.140.00
50.900.00
ukenru
8 февраля, 19:59 • 8460 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 19848 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 23555 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 24398 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 25519 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 21902 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 15173 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 12446 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 24676 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 38854 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
РФ масштабирует производство боеприпасов "Капля" для FPV-дронов и подтверждает их использование

Киев • УНН

 • 926 просмотра

Российский оборонно-промышленный комплекс перешел к серийному производству боеприпасов "Капля" для FPV-дронов. Они используют принцип ударного ядра для поражения бронетехники и игнорирования металлических решеток.

РФ масштабирует производство боеприпасов "Капля" для FPV-дронов и подтверждает их использование

российский оборонно-промышленный комплекс официально подтвердил переход к серийному производству новых боеприпасов "Капля", разработанных специально для поражения бронетехники с верхней полусферы. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Подробности

Основными особенностями боеприпаса "Капля" является использование принципа ударного ядра (EFP), что позволяет эффективно игнорировать металлические решетки и противодроновые тенты. российские военные пропагандисты продемонстрировали кадры, на которых боеголовка представлена как готовый логистический продукт, интегрированный в систему снабжения подразделений.

"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться27.01.26, 18:28 • 61322 просмотра

Украинские эксперты указывают на серьезную угрозу от подобных разработок. Оборонный аналитик Андрей Тарасенко отметил, что заводская боеголовка такого типа с диаметром около 150 миллиметров может пробивать более 100 миллиметров брони.

Стандартизация вооружения для FPV-флотов

Помимо противотанковых средств, российская сторона демонстрирует и другие типы стандартизированных нагрузок, в частности осколочные боеприпасы весом 1,7 кг и тяжелые термобарические части массой до 4 кг. Переход от цехового производства к промышленным масштабам указывает на намерения оккупантов унифицировать подготовку FPV-операторов и упростить обслуживание дронов непосредственно на линии фронта.

В Европе считают, что российские космические аппараты-разведчики перехватили сообщения ключевых европейских спутников - FT04.02.26, 10:59 • 3737 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
российская пропаганда
Техника
Война в Украине