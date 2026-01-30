$42.850.08
Рекордний експорт технологій українськими IT-компаніями

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Рекордний експорт технологій українськими IT-компаніями.

Рекордний експорт технологій українськими IT-компаніями

Україна впевнено зміцнює свої позиції у світовій IT-індустрії. У 2026 році експорт IT-послуг досяг 8 мільярдів доларів, що на 20% більше, ніж у попередньому році. Ця динаміка відображає зрілість українського сектору та його конкурентоспроможність на міжнародному рівні. Як зазначається на сайті i24.com.ua, інтерес до українських розробок і спеціалістів приваблює іноземних інвесторів і компанії, сприяючи економічному зростанню та міжнародній інтеграції.

Успіхи та досягнення українських IT-компаній

Українські IT-компанії досягли помітних результатів у розробці програмного забезпечення, кібербезпеці, штучному інтелекті та блокчейн-технологіях. Ці галузі є ключовими для глобальної технологічної індустрії, і Україна активно в них бере участь. Місцеві стартапи та великі компанії успішно конкурують, пропонуючи рішення, які підвищують ефективність бізнес-процесів.

Grammarly, платформа для корекції тексту на основі штучного інтелекту, є яскравим прикладом. Використовувана мільйонами людей у всьому світі, вона зміцнила репутацію України як країни, що створює якісне програмне забезпечення. People.ai, український стартап, пропонує рішення на базі штучного інтелекту для підвищення продуктивності компаній, що також отримало міжнародне визнання.

Окрім того, українські компанії активно розробляють технології для фінансового сектору, медицини, освіти та інших галузей. Зростає кількість стартапів, які пропонують рішення для управління даними, автоматизації та аналітики. Експорт цих технологій до США, Європи та Азії відкриває перспективи для України й зміцнює її позиції на глобальній технологічній мапі.

Розвиток стартап-екосистеми

Підтримка стартапів та інноваційних проєктів є важливим чинником успіху українського IT-сектору. У країні розвиваються бізнес-інкубатори, акселератори та хаби, що надають компаніям доступ до фінансування, консультацій і освітніх програм. Ці ініціативи допомагають стартапам розвиватися та виходити на міжнародні ринки.

  • Особлива увага приділяється створенню умов для стартапів у Києві, Львові, Одесі та інших містах, які стають центрами інноваційного бізнесу. У цих містах з’являються інкубатори Digital Park та Ukrainian Startups Hub, що надають компаніям простір для роботи, доступ до інвесторів і ресурси для тестування продуктів;
    • Україна розвиває проєкти у сфері блокчейн-технологій та кібербезпеки. Гнучкість і прагнення до інновацій роблять країну привабливою для стартапів, які розробляють рішення для бізнесу та державних структур.

      Україна продовжує розвивати свій IT-сектор, досягаючи нових результатів в експорті технологій і зміцнюючи свою позицію на світовій арені. Успіхи українських компаній у таких сферах, як штучний інтелект, блокчейн і кібербезпека, привертають увагу інвесторів і відкривають перспективи для бізнесу. Розвиток стартап-екосистеми, державна підтримка та міжнародна співпраця створюють можливості для подальшого зростання й інтеграції України у світову економіку.

      Лілія Подоляк

