Рекордный экспорт технологий украинскими IT-компаниями.

11:34 • 560 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но Россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 4684 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 12711 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 21874 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
06:30 • 29801 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 36727 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 58708 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 43955 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 33101 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 61799 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Популярные новости
Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF30 января, 04:46 • 11415 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto30 января, 05:12 • 30641 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30 января, 05:47 • 35471 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto08:38 • 24039 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 10095 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 17:45 • 61800 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 48575 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 51237 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 111192 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 139149 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 180 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 2218 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 27595 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 27908 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 50458 просмотра
Рекордный экспорт технологий украинскими IT-компаниями

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Рекордный экспорт технологий украинскими IT-компаниями.

Рекордный экспорт технологий украинскими IT-компаниями

Украина уверенно укрепляет свои позиции в мировой IT-индустрии. В 2026 году экспорт IT-услуг достиг 8 миллиардов долларов, что на 20% больше, чем в предыдущем году. Эта динамика отражает зрелость украинского сектора и его конкурентоспособность на международном уровне. Как отмечается на сайте i24.com.ua, интерес к украинским разработкам и специалистам привлекает иностранных инвесторов и компании, способствуя экономическому росту и международной интеграции.

Успехи и достижения украинских IT-компаний

Украинские IT-компании достигли заметных результатов в разработке программного обеспечения, кибербезопасности, искусственном интеллекте и блокчейн-технологиях. Эти отрасли являются ключевыми для глобальной технологической индустрии, и Украина активно в них участвует. Местные стартапы и крупные компании успешно конкурируют, предлагая решения, которые повышают эффективность бизнес-процессов.

Grammarly, платформа для коррекции текста на основе искусственного интеллекта, является ярким примером. Используемая миллионами людей во всем мире, она укрепила репутацию Украины как страны, создающей качественное программное обеспечение. People.ai, украинский стартап, предлагает решения на базе искусственного интеллекта для повышения производительности компаний, что также получило международное признание.

Кроме того, украинские компании активно разрабатывают технологии для финансового сектора, медицины, образования и других отраслей. Растет количество стартапов, которые предлагают решения для управления данными, автоматизации и аналитики. Экспорт этих технологий в США, Европу и Азию открывает перспективы для Украины и укрепляет ее позиции на глобальной технологической карте.

Развитие стартап-экосистемы

Поддержка стартапов и инновационных проектов является важным фактором успеха украинского IT-сектора. В стране развиваются бизнес-инкубаторы, акселераторы и хабы, предоставляющие компаниям доступ к финансированию, консультациям и образовательным программам. Эти инициативы помогают стартапам развиваться и выходить на международные рынки.

  • Особое внимание уделяется созданию условий для стартапов в Киеве, Львове, Одессе и других городах, которые становятся центрами инновационного бизнеса. В этих городах появляются инкубаторы Digital Park и Ukrainian Startups Hub, предоставляющие компаниям пространство для работы, доступ к инвесторам и ресурсы для тестирования продуктов;
    • Украина развивает проекты в сфере блокчейн-технологий и кибербезопасности. Гибкость и стремление к инновациям делают страну привлекательной для стартапов, которые разрабатывают решения для бизнеса и государственных структур.

      Украина продолжает развивать свой IT-сектор, достигая новых результатов в экспорте технологий и укрепляя свою позицию на мировой арене. Успехи украинских компаний в таких сферах, как искусственный интеллект, блокчейн и кибербезопасность, привлекают внимание инвесторов и открывают перспективы для бизнеса. Развитие стартап-экосистемы, государственная поддержка и международное сотрудничество создают возможности для дальнейшего роста и интеграции Украины в мировую экономику.

      Лилия Подоляк

