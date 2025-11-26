Рейтинг Трампа серед республіканців залишається високим, але молоді виборці розчаровані - Newsweek

Підтримка президента США Дональда Трампа серед республіканців продовжує залишатися високою - водночас, молодші виборці, які підтримали його в листопаді минулого року, пізніше розчарувалися в ньому. Про це повідомляє УНН з посиланням на Newsweek.

Деталі

Рейтинг схвалення Трампа має ключове значення для Республіканської партії напередодні проміжних виборів 2026 року.

Згідно з даними опитування YouGov, 88% республіканців продовжують позитивно оцінювати Трампа. Це дещо менше, ніж у січні, коли його підтримували 94%, але все одно свідчить про те, що виборці партії залишаються на його боці.

Водночас опитування Marist показало, що 89% республіканців схвалюють Трампа, порівняно з 39% загального електорату. В опитуванні взяли участь 1443 дорослих з 10 по 13 листопада

Опитування Quantus Insights показало, що 84% республіканців схвалюють Трампа, порівняно з 43% загального електорату. Опитування було проведено серед 1000 зареєстрованих виборців з 11 по 12 листопада і мало похибку плюс-мінус 3,3 процентних пункти.

Опитування Емерсон-коледжу показало, що Трамп має 88-відсотковий рейтинг схвалення серед своїх виборців 2024 року; серед усього електорату лише 41 відсоток схвалює Трампа. Було опитано 1000 зареєстрованих виборців з 3 по 4 листопада.

Нагадаємо

