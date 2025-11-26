Рейтинг Трампа среди республиканцев остается высоким, но молодые избиратели разочарованы - Newsweek

Поддержка президента США Дональда Трампа среди республиканцев продолжает оставаться высокой - в то же время, молодые избиратели, поддержавшие его в ноябре прошлого года, позже разочаровались в нем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

Рейтинг одобрения Трампа имеет ключевое значение для Республиканской партии накануне промежуточных выборов 2026 года.

Согласно данным опроса YouGov, 88% республиканцев продолжают положительно оценивать Трампа. Это несколько меньше, чем в январе, когда его поддерживали 94%, но все равно свидетельствует о том, что избиратели партии остаются на его стороне.

В то же время опрос Marist показал, что 89% республиканцев одобряют Трампа, по сравнению с 39% общего электората. В опросе приняли участие 1443 взрослых с 10 по 13 ноября.

Опрос Quantus Insights показал, что 84% республиканцев одобряют Трампа, по сравнению с 43% общего электората. Опрос был проведен среди 1000 зарегистрированных избирателей с 11 по 12 ноября и имел погрешность плюс-минус 3,3 процентных пункта.

Опрос Эмерсон-колледжа показал, что Трамп имеет 88-процентный рейтинг одобрения среди своих избирателей 2024 года; среди всего электората лишь 41 процент одобряет Трампа. Было опрошено 1000 зарегистрированных избирателей с 3 по 4 ноября.

Напомним

Американская конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин, известная своей приверженностью к "теории заговоров" и неприязнью к Украине, заявила, что уйдет в отставку 5 января 2026 года. Ее решение прозвучало после недель публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом.