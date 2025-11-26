$42.400.03
Эксклюзив
07:00 • 11098 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войны
06:31 • 10036 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
06:07 • 10303 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 22073 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 38772 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 30050 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 28443 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 23839 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 16182 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 15614 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
публикации
Рейтинг Трампа среди республиканцев остается высоким, но молодые избиратели разочарованы - Newsweek

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Поддержка Дональда Трампа среди республиканцев сохраняется на высоком уровне, несмотря на незначительное снижение с января. В то же время, молодые избиратели, поддержавшие его в прошлом году, выразили разочарование.

Рейтинг Трампа среди республиканцев остается высоким, но молодые избиратели разочарованы - Newsweek

Поддержка президента США Дональда Трампа среди республиканцев продолжает оставаться высокой - в то же время, молодые избиратели, поддержавшие его в ноябре прошлого года, позже разочаровались в нем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

Рейтинг одобрения Трампа имеет ключевое значение для Республиканской партии накануне промежуточных выборов 2026 года.

Согласно данным опроса YouGov, 88% республиканцев продолжают положительно оценивать Трампа. Это несколько меньше, чем в январе, когда его поддерживали 94%, но все равно свидетельствует о том, что избиратели партии остаются на его стороне.

В то же время опрос Marist показал, что 89% республиканцев одобряют Трампа, по сравнению с 39% общего электората. В опросе приняли участие 1443 взрослых с 10 по 13 ноября.

Опрос Quantus Insights показал, что 84% республиканцев одобряют Трампа, по сравнению с 43% общего электората. Опрос был проведен среди 1000 зарегистрированных избирателей с 11 по 12 ноября и имел погрешность плюс-минус 3,3 процентных пункта.

Опрос Эмерсон-колледжа показал, что Трамп имеет 88-процентный рейтинг одобрения среди своих избирателей 2024 года; среди всего электората лишь 41 процент одобряет Трампа. Было опрошено 1000 зарегистрированных избирателей с 3 по 4 ноября.

Напомним

Американская конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин, известная своей приверженностью к "теории заговоров" и неприязнью к Украине, заявила, что уйдет в отставку 5 января 2026 года. Ее решение прозвучало после недель публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Дональд Трамп
Соединённые Штаты