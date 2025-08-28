Ракетний удар рф по Києву: МЗС Ізраїлю відреагувало на теракт

Міністерство закордонних справ Держави Ізраїль відреагувало на російські ракетні удари по Києву 28 серпня. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку відомства в соцмережі "Х".

Деталі

МЗС висловило співчуття родинам, які втратили своїх близьких під час нічного російського удару по Києву. Також там побажали швидкого одужання пораненим.

Наші думки з усіма, хто постраждав від вчорашнього нападу, який завдав шкоди житловим районам та дипломатичним місіям делегації ЄС та Британської Рад - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо

У Києві збільшилась кількість загиблих внаслідок російського удару 28 серпня. Загинула 21 особа, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Також УНН повідомляв, що у Харкові та Сумах 29 серпня оголошено Днем жалоби в пам’ять про загиблих дорослих і дітей внаслідок масштабного удару російських загарбників по Києву.