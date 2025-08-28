$41.320.08
Ексклюзив
15:40 • 11324 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
13:53 • 21465 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 71994 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 39555 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 53582 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 95562 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 113265 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 100407 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 115096 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 83167 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ракетний удар рф по Києву: МЗС Ізраїлю відреагувало на теракт

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Міністерство закордонних справ Ізраїлю висловило співчуття сім'ям загиблих та побажало одужання пораненим після російських ударів по Києву 28 серпня. Атака вразила житлові райони та дипломатичні місії ЄС і Британської Ради.

Ракетний удар рф по Києву: МЗС Ізраїлю відреагувало на теракт

Міністерство закордонних справ Держави Ізраїль відреагувало на російські ракетні удари по Києву 28 серпня. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку відомства в соцмережі "Х".

Деталі

МЗС висловило співчуття родинам, які втратили своїх близьких під час нічного російського удару по Києву. Також там побажали швидкого одужання пораненим.

Наші думки з усіма, хто постраждав від вчорашнього нападу, який завдав шкоди житловим районам та дипломатичним місіям делегації ЄС та Британської Рад

- йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо

У Києві збільшилась кількість загиблих внаслідок російського удару 28 серпня. Загинула 21 особа, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Також УНН повідомляв, що у Харкові та Сумах 29 серпня оголошено Днем жалоби в пам’ять про загиблих дорослих і дітей внаслідок масштабного удару російських загарбників по Києву.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Європейський Союз
Суми
Київ
Харків