Эксклюзив
15:40 • 11483 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
13:53 • 21769 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 72805 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 39985 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 54002 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 95911 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 113462 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 100508 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 115143 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 83199 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Ракетный удар рф по Киеву: МИД Израиля отреагировал на теракт

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Министерство иностранных дел Израиля выразило соболезнования семьям погибших и пожелало выздоровления раненым после российских ударов по Киеву 28 августа. Атака поразила жилые районы и дипломатические миссии ЕС и Британского Совета.

Ракетный удар рф по Киеву: МИД Израиля отреагировал на теракт

Министерство иностранных дел Государства Израиль отреагировало на российские ракетные удары по Киеву 28 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу ведомства в соцсети "Х".

Детали

МИД выразил соболезнования семьям, потерявшим своих близких во время ночного российского удара по Киеву. Также там пожелали скорейшего выздоровления раненым.

Наши мысли со всеми, кто пострадал от вчерашнего нападения, которое нанесло ущерб жилым районам и дипломатическим миссиям делегации ЕС и Британского Совета

- говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним

В Киеве увеличилось количество погибших в результате российского удара 28 августа. Погиб 21 человек, поисково-спасательные работы продолжаются.

Также УНН сообщал, что в Харькове и Сумах 29 августа объявлен Днем траура в память о погибших взрослых и детях в результате масштабного удара российских захватчиков по Киеву.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Израиль
Европейский Союз
Сумы
Киев
Харьков