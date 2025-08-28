Ракетный удар рф по Киеву: МИД Израиля отреагировал на теракт

Министерство иностранных дел Государства Израиль отреагировало на российские ракетные удары по Киеву 28 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу ведомства в соцсети "Х".

Детали

МИД выразил соболезнования семьям, потерявшим своих близких во время ночного российского удара по Киеву. Также там пожелали скорейшего выздоровления раненым.

Наши мысли со всеми, кто пострадал от вчерашнего нападения, которое нанесло ущерб жилым районам и дипломатическим миссиям делегации ЕС и Британского Совета - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним

В Киеве увеличилось количество погибших в результате российского удара 28 августа. Погиб 21 человек, поисково-спасательные работы продолжаются.

Также УНН сообщал, что в Харькове и Сумах 29 августа объявлен Днем траура в память о погибших взрослых и детях в результате масштабного удара российских захватчиков по Киеву.