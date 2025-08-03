Ракетний удар рф по Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла до п’яти
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу Краматорська 31 липня кількість загиблих зросла до п'яти. Російські війська завдали удару по багатоповерхівці, зруйнувавши половину будинку.
Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Краматорська Донецької області 31 липня зросла до п'яти. Про це інформує Краматорська міська рада, передає УНН.
Кількість жертв, від обстрілу Краматорська 31 липня по багатоповерхівці, збільшилась до пʼяти
Нагадаємо, вдень 31 липня російські війська завдали прицільного удару по багатоповерхівці у Краматорську на Донеччині, половина будинку була зруйнована, повідомляли про одного загиблого та 11 поранених.
У п'ятницю, 1 серпня стало відомо, що у Краматорську до 3-х зросла кількість жертв російського удару.
У неділю, 3 серпня у ДСНС України повідомили, що внаслідок російського удару по житловому будинку у Краматорську 31 липня загинуло 4 особи, 13 поранено. Рятувальники ліквідували пожежу та розібрали понад 185 тонн завалів.