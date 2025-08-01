Удар рф по Краматорську: кількість загиблих зросла до трьох чоловік
Київ • УНН
У Краматорську зросла кількість жертв російського удару 31 липня. Загинуло 3 людини, 10 поранено; пошуково-рятувальна операція триває.
У Краматорську збільшилась кількість жертв російського удару, що стався 31 липня. Загинуло 3 людини, поранено 10 людей, повідомив у Telegram начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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Під завалами 5-поверхівки ще можуть перебувати люди, пошуково-рятувальна операція триває. Всього внаслідок удару було пошкоджено щонайменше 30 будинків і 13 автівок
Нагадаємо
У четвер, 31 липня, російські окупанти обстріляли Краматорськ. Під ударом опинилась центральна частина міста.
Пізніше стало відомо, що внаслідок російського удару по 5-поверхівці у Краматорську загинула 1 людина, 11 отримали поранення.
Також УНН повідомляв, що у ніч на 31 липня Київ зазнав подвійної атаки: спочатку дронами-камікадзе, зокрема реактивними "шахедами", а потім ракетами.