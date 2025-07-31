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Краматорськ зазнав обстрілу з боку рф: центральна частина міста опинилась під ударом

Київ • УНН

 • 152 перегляди

російські окупанти обстріляли Краматорськ 31 липня, під ударом опинилась центральна частина міста

Краматорськ зазнав обстрілу з боку рф: центральна частина міста опинилась під ударом

У четвер, 31 липня, російські окупанти обстріляли місто Краматорськ Донецької області. Про це повідомив у Facebook начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, передає УНН.

Деталі

За словами чиновника, під ударом опинилась центральна частина міста. Однак наразі про постраждалих чи загиблих не повідомляється.

Тим часом місцеві ЗМІ та Telegram - канали повідомили про влучання в житловий будинок. Наслідки удару уточнюються.

Нагадаємо

У ніч на 31 липня Київ зазнав подвійної атаки: спочатку дронами-камікадзе, зокрема реактивними "шахедами", а потім ракетами.

Внаслідок нічної атаки рф 31 липня постраждало вже 124 людини, загинуло 8 людей.

Також УНН повідомляв, що вночі 22 липня російські війська атакували Краматорськ керованою авіабомбою, влучивши у багатоквартирний будинок. За словами голови МВА Олександра Кучеренка, внаслідок удару загинув хлопець 2015 року народження, ще 5 чоловік отримали поранення.

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Донецька область
Шахед-136
Краматорськ
Київ