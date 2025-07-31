Краматорськ зазнав обстрілу з боку рф: центральна частина міста опинилась під ударом
Київ • УНН
російські окупанти обстріляли Краматорськ 31 липня, під ударом опинилась центральна частина міста
У четвер, 31 липня, російські окупанти обстріляли місто Краматорськ Донецької області. Про це повідомив у Facebook начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, передає УНН.
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За словами чиновника, під ударом опинилась центральна частина міста. Однак наразі про постраждалих чи загиблих не повідомляється.
Тим часом місцеві ЗМІ та Telegram - канали повідомили про влучання в житловий будинок. Наслідки удару уточнюються.
Нагадаємо
У ніч на 31 липня Київ зазнав подвійної атаки: спочатку дронами-камікадзе, зокрема реактивними "шахедами", а потім ракетами.
Внаслідок нічної атаки рф 31 липня постраждало вже 124 людини, загинуло 8 людей.
Також УНН повідомляв, що вночі 22 липня російські війська атакували Краматорськ керованою авіабомбою, влучивши у багатоквартирний будинок. За словами голови МВА Олександра Кучеренка, внаслідок удару загинув хлопець 2015 року народження, ще 5 чоловік отримали поранення.