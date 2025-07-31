Краматорск подвергся обстрелу со стороны рф: центральная часть города оказалась под ударом
Киев • УНН
российские оккупанты обстреляли Краматорск 31 июля, под ударом оказалась центральная часть города
В четверг, 31 июля, российские оккупанты обстреляли город Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил в Facebook начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, передает УНН.
Детали
По словам чиновника, под ударом оказалась центральная часть города. Однако пока о пострадавших или погибших не сообщается.
Тем временем местные СМИ и Telegram-каналы сообщили о попадании в жилой дом. Последствия удара уточняются.
Напомним
В ночь на 31 июля Киев подвергся двойной атаке: сначала дронами-камикадзе, в частности реактивными "шахедами", а затем ракетами.
В результате ночной атаки рф 31 июля пострадало уже 124 человека, погибло 8 человек.
Также УНН сообщал, что ночью 22 июля российские войска атаковали Краматорск управляемой авиабомбой, попав в многоквартирный дом. По словам главы ГВА Александра Кучеренко, в результате удара погиб парень 2015 года рождения, еще 5 человек получили ранения.