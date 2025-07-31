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Краматорск подвергся обстрелу со стороны рф: центральная часть города оказалась под ударом

Киев • УНН

 • 24 просмотра

российские оккупанты обстреляли Краматорск 31 июля, под ударом оказалась центральная часть города

Краматорск подвергся обстрелу со стороны рф: центральная часть города оказалась под ударом

В четверг, 31 июля, российские оккупанты обстреляли город Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил в Facebook начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, под ударом оказалась центральная часть города. Однако пока о пострадавших или погибших не сообщается.

Тем временем местные СМИ и Telegram-каналы сообщили о попадании в жилой дом. Последствия удара уточняются.

Напомним

В ночь на 31 июля Киев подвергся двойной атаке: сначала дронами-камикадзе, в частности реактивными "шахедами", а затем ракетами.

В результате ночной атаки рф 31 июля пострадало уже 124 человека, погибло 8 человек.

Также УНН сообщал, что ночью 22 июля российские войска атаковали Краматорск управляемой авиабомбой, попав в многоквартирный дом. По словам главы ГВА Александра Кучеренко, в результате удара погиб парень 2015 года рождения, еще 5 человек получили ранения.

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Донецкая область
Шахед-136
Краматорск
Киев