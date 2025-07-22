росіяни КАБом поцілили в будинок у Краматорську: загинула дитина
Київ • УНН
Вночі 22 липня російські війська атакували Краматорськ керованою авіабомбою, влучивши у багатоквартирний будинок. Внаслідок удару загинув хлопець 2015 року народження, ще п'ятеро осіб отримали поранення.
У Донецькій області російські війська завдали авіаудару по Краматорську, загинула дитина, ще п'ятьох людей поранено, повідомив у вівторок голова Краматорської МВА Олександр Гончаренко у Facebook, пише УНН.
У Краматорську росіяни поцілили в житловий будинок та вбили дитину. Вночі 22 липня росіяни вдарили КАБом по Краматорську
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Влучання, з його слів, сталося у багатоквартирний житловий будинок, виникла пожежа.
"Станом на 7:30 відомо про одного загиблого, це хлопець 2015 року народження. Ще пʼятеро осіб постраждали, їм надається кваліфікована медична допомога", - повідомив Гончаренко.
Доповнення
За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за 21 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Краматорську, Костянтинівці і Зарічному. Ще 12 людей в області за добу дістали поранення.