росіяни КАБом поцілили в будинок у Краматорську: загинула дитина

$41.820.07
48.790.18
ukenru
Агенти рф у НАБУ: таке трапляється, коли структура працює безконтрольно – експерт
Ексклюзив
06:15 • 7140 перегляди
Агенти рф у НАБУ: таке трапляється, коли структура працює безконтрольно – експерт
05:56 • 16045 перегляди
Мораторій на перевірки бізнесу: що передбачає затверджене Зеленським рішення РНБО
Ексклюзив
05:30 • 15107 перегляди
Слід дати належну оцінку процесу добору співробітників НАБУ – юрист
21 липня, 17:47 • 31529 перегляди
Зустріч України та рф у Туреччині планується на середу - Зеленський
Ексклюзив
21 липня, 15:11 • 112968 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
21 липня, 14:45 • 62613 перегляди
Скільки фруктів та ягід можна вживати щодня та чи є протипоказання - пояснює нутриціолог
Ексклюзив
21 липня, 14:09 • 93189 перегляди
У Раді пропонують надати літакобудівним підприємствам пільги в межах Defence City для збереження потенціалу
21 липня, 12:26 • 45553 перегляди
Його курував заступник керівника охорони Януковича: у найелітнішому закритому підрозділі НАБУ виявили "крота" фсб
Ексклюзив
21 липня, 10:21 • 50763 перегляди
Баганець: НАБУ найчастіше допускає витоки інформації щодо слідчих дій
Ексклюзив
21 липня, 10:00 • 57528 перегляди
Майже сотня громадян стала жертвами торгівлі людьми за перші шість місяців 2025 року - Мінсоцполітики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1м/с
72%
744мм
Популярнi новини
Нідерланди зроблять значний внесок у постачання Україні Patriot - міністр оборони22 липня, 00:40 • 17882 перегляди
Двоє киян підпалювали будинки родин військових на замовлення спецслужб рф: подробиці від Нацполіції22 липня, 01:01 • 19040 перегляди
Українські військові показали ефектне знищення окупантів та ворожої техніки на Харківщині22 липня, 01:23 • 14680 перегляди
Атака на Одесу: мер міста розповів про наслідки ворожих дронових ударів22 липня, 01:47 • 12662 перегляди
Іран заявляє про готовність до ядерних переговорів зі США, але є умова02:11 • 16260 перегляди
Публікації
Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних07:18 • 10123 перегляди
Підтримка під час війни: як держава видає гранти та реструктуризує борги бізнесу06:46 • 11419 перегляди
“Хамрун Спартанс” – “Динамо”: кияни стартують у Лізі чемпіонів 06:19 • 12500 перегляди
Гучні заяви замість дій: голова АРМА Дума ігнорує внутрішні перевірки на тлі кримінальної справи21 липня, 15:24 • 80894 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
21 липня, 15:11 • 112968 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Джеффрі Епштайн
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Франція
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 121262 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 215839 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 231948 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 228729 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 228585 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Airbus A320 серії
Dragon 2
Ан-178

росіяни КАБом поцілили в будинок у Краматорську: загинула дитина

Київ • УНН

 • 1392 перегляди

Вночі 22 липня російські війська атакували Краматорськ керованою авіабомбою, влучивши у багатоквартирний будинок. Внаслідок удару загинув хлопець 2015 року народження, ще п'ятеро осіб отримали поранення.

росіяни КАБом поцілили в будинок у Краматорську: загинула дитина

У Донецькій області російські війська завдали авіаудару по Краматорську, загинула дитина, ще п'ятьох людей поранено, повідомив у вівторок голова Краматорської МВА Олександр Гончаренко у Facebook, пише УНН.

У Краматорську росіяни поцілили в житловий будинок та вбили дитину. Вночі 22 липня росіяни вдарили КАБом по Краматорську

- написав Гончаренко.

Деталі

Влучання, з його слів, сталося у багатоквартирний житловий будинок, виникла пожежа.

"Станом на 7:30 відомо про одного загиблого, це хлопець 2015 року народження. Ще пʼятеро осіб постраждали, їм надається кваліфікована медична допомога", - повідомив Гончаренко.

Доповнення

За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за 21 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Краматорську, Костянтинівці і Зарічному. Ще 12 людей в області за добу дістали поранення.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Донецька область
Краматорськ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9