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Россияне КАБом попали в дом в Краматорске: погиб ребенок

Киев • УНН

 • 1044 просмотра

Ночью 22 июля российские войска атаковали Краматорск управляемой авиабомбой, попав в многоквартирный дом. В результате удара погиб мальчик 2015 года рождения, еще пять человек получили ранения.

Россияне КАБом попали в дом в Краматорске: погиб ребенок

В Донецкой области российские войска нанесли авиаудар по Краматорску, погиб ребенок, еще пять человек ранены, сообщил во вторник глава Краматорской ГВА Александр Гончаренко в Facebook, пишет УНН.

В Краматорске россияне попали в жилой дом и убили ребенка. Ночью 22 июля россияне ударили КАБом по Краматорску

- написал Гончаренко.

Подробности

Попадание, по его словам, произошло в многоквартирный жилой дом, возник пожар.

"По состоянию на 7:30 известно об одном погибшем, это мальчик 2015 года рождения. Еще пять человек пострадали, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщил Гончаренко.

Дополнение

По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, за 21 июля россияне убили 3 жителей Донетчины: в Краматорске, Константиновке и Заречном. Еще 12 человек в области за сутки получили ранения.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Донецкая область
Краматорск
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