Россияне КАБом попали в дом в Краматорске: погиб ребенок

В Донецкой области российские войска нанесли авиаудар по Краматорску, погиб ребенок, еще пять человек ранены, сообщил во вторник глава Краматорской ГВА Александр Гончаренко в Facebook, пишет УНН.

В Краматорске россияне попали в жилой дом и убили ребенка. Ночью 22 июля россияне ударили КАБом по Краматорску - написал Гончаренко.

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Попадание, по его словам, произошло в многоквартирный жилой дом, возник пожар.

"По состоянию на 7:30 известно об одном погибшем, это мальчик 2015 года рождения. Еще пять человек пострадали, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщил Гончаренко.

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По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, за 21 июля россияне убили 3 жителей Донетчины: в Краматорске, Константиновке и Заречном. Еще 12 человек в области за сутки получили ранения.