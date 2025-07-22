Россияне КАБом попали в дом в Краматорске: погиб ребенок
Киев • УНН
Ночью 22 июля российские войска атаковали Краматорск управляемой авиабомбой, попав в многоквартирный дом. В результате удара погиб мальчик 2015 года рождения, еще пять человек получили ранения.
В Донецкой области российские войска нанесли авиаудар по Краматорску, погиб ребенок, еще пять человек ранены, сообщил во вторник глава Краматорской ГВА Александр Гончаренко в Facebook, пишет УНН.
В Краматорске россияне попали в жилой дом и убили ребенка. Ночью 22 июля россияне ударили КАБом по Краматорску
Подробности
Попадание, по его словам, произошло в многоквартирный жилой дом, возник пожар.
"По состоянию на 7:30 известно об одном погибшем, это мальчик 2015 года рождения. Еще пять человек пострадали, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщил Гончаренко.
Дополнение
По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, за 21 июля россияне убили 3 жителей Донетчины: в Краматорске, Константиновке и Заречном. Еще 12 человек в области за сутки получили ранения.