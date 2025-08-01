Удар рф по Краматорску: число погибших возросло до трех человек
Киев • УНН
В Краматорске возросло число жертв российского удара 31 июля. Погибло 3 человека, 10 ранены; поисково-спасательная операция продолжается.
В Краматорске увеличилось количество жертв российского удара, произошедшего 31 июля. Погибли 3 человека, ранены 10 человек, сообщил в Telegram начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
Под завалами 5-этажки еще могут находиться люди, поисково-спасательная операция продолжается. Всего в результате удара было повреждено по меньшей мере 30 домов и 13 автомобилей
Напомним
В четверг, 31 июля, российские оккупанты обстреляли Краматорск. Под ударом оказалась центральная часть города.
Позже стало известно, что в результате российского удара по 5-этажке в Краматорске погиб 1 человек, 11 получили ранения.
Также УНН сообщал, что в ночь на 31 июля Киев подвергся двойной атаке: сначала дронами-камикадзе, в частности реактивными "шахедами", а затем ракетами.