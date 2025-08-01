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Удар рф по Краматорску: число погибших возросло до трех человек

Киев • УНН

 • 138 просмотра

В Краматорске возросло число жертв российского удара 31 июля. Погибло 3 человека, 10 ранены; поисково-спасательная операция продолжается.

Удар рф по Краматорску: число погибших возросло до трех человек

В Краматорске увеличилось количество жертв российского удара, произошедшего 31 июля. Погибли 3 человека, ранены 10 человек, сообщил в Telegram начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Под завалами 5-этажки еще могут находиться люди, поисково-спасательная операция продолжается. Всего в результате удара было повреждено по меньшей мере 30 домов и 13 автомобилей

- написал начальник Донецкой областной военной администрации.

Напомним

В четверг, 31 июля, российские оккупанты обстреляли Краматорск. Под ударом оказалась центральная часть города.

Позже стало известно, что в результате российского удара по 5-этажке в Краматорске погиб 1 человек, 11 получили ранения.

Также УНН сообщал, что в ночь на 31 июля Киев подвергся двойной атаке: сначала дронами-камикадзе, в частности реактивными "шахедами", а затем ракетами.

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Вадим Филашкин
Донецкая область
Краматорск
Киев