росіяни вдарили по багатоповерхівці у Краматорську: відомо про загиблого та 11 поранених
Київ • УНН
У Краматорську внаслідок російського удару по 5-поверхівці загинула 1 людина та 11 поранені, одна з них у тяжкому стані. Половина будинку повністю зруйнована.
Російські війська завдали прицільного удару по багатоповерхівці у Краматорську на Донеччині, половина будинку зруйнована, відомо про одного загиблого та 11 поранених, повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.
Щонайменше 1 людина загинула і 11 поранені в Краматорську. росіяни завдали прицільного удару по 5-поверхівці, половина будинку зруйнована вщент. Серед постраждалих 1 людина перебуває у тяжкому стані
Краматорськ зазнав обстрілу з боку рф: центральна частина міста опинилась під ударом31.07.25, 15:47 • 1278 переглядiв