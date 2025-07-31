росіяни вдарили по багатоповерхівці у Краматорську: відомо про загиблого та 11 поранених

Російські війська завдали прицільного удару по багатоповерхівці у Краматорську на Донеччині, половина будинку зруйнована, відомо про одного загиблого та 11 поранених, повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.

Щонайменше 1 людина загинула і 11 поранені в Краматорську. росіяни завдали прицільного удару по 5-поверхівці, половина будинку зруйнована вщент. Серед постраждалих 1 людина перебуває у тяжкому стані