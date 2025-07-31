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росіяни вдарили по багатоповерхівці у Краматорську: відомо про загиблого та 11 поранених

Київ • УНН

 • 112 перегляди

У Краматорську внаслідок російського удару по 5-поверхівці загинула 1 людина та 11 поранені, одна з них у тяжкому стані. Половина будинку повністю зруйнована.

росіяни вдарили по багатоповерхівці у Краматорську: відомо про загиблого та 11 поранених

Російські війська завдали прицільного удару по багатоповерхівці у Краматорську на Донеччині, половина будинку зруйнована, відомо про одного загиблого та 11 поранених, повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.

Щонайменше 1 людина загинула і 11 поранені в Краматорську. росіяни завдали прицільного удару по 5-поверхівці, половина будинку зруйнована вщент. Серед постраждалих 1 людина перебуває у тяжкому стані

- написав Філашкін.

Краматорськ зазнав обстрілу з боку рф: центральна частина міста опинилась під ударом31.07.25, 15:47 • 1278 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна
Краматорськ