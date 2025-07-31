россияне ударили по многоэтажке в Краматорске: известно о погибшем и 11 раненых
Киев • УНН
В Краматорске в результате российского удара по 5-этажке погиб 1 человек и 11 ранены, один из них в тяжелом состоянии. Половина дома полностью разрушена.
Российские войска нанесли прицельный удар по многоэтажному дому в Краматорске Донецкой области, половина дома разрушена, известно об одном погибшем и 11 раненых, сообщил в четверг глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.
По меньшей мере 1 человек погиб и 11 ранены в Краматорске. россияне нанесли прицельный удар по 5-этажке, половина дома разрушена до основания. Среди пострадавших 1 человек находится в тяжелом состоянии
Краматорск подвергся обстрелу со стороны рф: центральная часть города оказалась под ударом31.07.25, 15:47 • 1294 просмотра