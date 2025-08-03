Кількість загиблих внаслідок удару рф по Краматорську зросла до 4 людей - ДСНС

$41.710.00
47.750.00
ukenru
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 35662 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
2 серпня, 16:52 • 51161 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo
2 серпня, 11:37 • 47588 перегляди
Нова версія Плану України для Ukraine Facility має бути затверджена ЄС до кінця вересня - міністр
1 серпня, 17:22 • 109534 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 261601 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 232803 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 121201 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 109265 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 205846 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 06:54 • 76569 перегляди
Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цінPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3м/с
47%
751мм
Популярнi новини
Ворожі атаки на Сумщину: у липні загинули 23 людини, понад 140 постраждали3 серпня, 03:01 • 8212 перегляди
рф не зацікавлена в компромісі без капітуляції України - ISW3 серпня, 04:28 • 13216 перегляди
Україну 3 серпня накриє дощами: де очікувати грози та спеку Photo3 серпня, 04:36 • 10191 перегляди
ГУР здобуло секретну документацію про новітній атомний підводний човен рф "Князь Пожарський"07:32 • 9072 перегляди
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto07:54 • 6354 перегляди
Публікації
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto07:54 • 6466 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 35662 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 261601 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 138071 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 232803 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Прокудін Олександр Сергійович
Беньямін Нетаньягу
Девід Леммі
Актуальні місця
Україна
Херсон
Сполучені Штати Америки
Миколаїв
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 51169 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 56524 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 95571 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 111907 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 187027 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Ґардіан
YouTube
Дія (сервіс)
Google Play

Кількість загиблих внаслідок удару рф по Краматорську зросла до 4 людей - ДСНС

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Внаслідок російського удару по житловому будинку у Краматорську 31 липня загинуло 4 особи, 13 поранено. Рятувальники ліквідували пожежу та розібрали понад 185 тонн завалів.

Кількість загиблих внаслідок удару рф по Краматорську зросла до 4 людей - ДСНС

Кількість загиблих внаслідок російського удару по житловому будинку у Краматорську (Донецька обл.) 31 липня зросла до чотирьох осіб, ще 13 людей зазнали поранень. Про це повідомляє  ДСНС України, пише УНН.

Краматорськ: 31 липня ворожа армія завдала цинічного удару по середмістю. Внаслідок атаки загинуло щонайменше чотири особи, з яких тіло однієї особи рятувальники деблокували з-під завалів, ще 13 людей отримали поранення

- йдеться у повідомленні.

За інформацією, відбулося руйнування двох під'їздів п'ятиповерхового житлового будинку, виникла пожежа. Рятувальники розібрали понад 185 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Пожежу, що охопила площу 1200 м², повністю ліквідовано.

В Костянтинівці внаслідок російського обстрілу загинула одна людина - глава МВА03.08.25, 12:25 • 952 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Донецька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Краматорськ