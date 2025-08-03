Кількість загиблих внаслідок удару рф по Краматорську зросла до 4 людей - ДСНС
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по житловому будинку у Краматорську 31 липня загинуло 4 особи, 13 поранено. Рятувальники ліквідували пожежу та розібрали понад 185 тонн завалів.
Кількість загиблих внаслідок російського удару по житловому будинку у Краматорську (Донецька обл.) 31 липня зросла до чотирьох осіб, ще 13 людей зазнали поранень. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
Краматорськ: 31 липня ворожа армія завдала цинічного удару по середмістю. Внаслідок атаки загинуло щонайменше чотири особи, з яких тіло однієї особи рятувальники деблокували з-під завалів, ще 13 людей отримали поранення
За інформацією, відбулося руйнування двох під'їздів п'ятиповерхового житлового будинку, виникла пожежа. Рятувальники розібрали понад 185 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Пожежу, що охопила площу 1200 м², повністю ліквідовано.
В Костянтинівці внаслідок російського обстрілу загинула одна людина - глава МВА03.08.25, 12:25 • 952 перегляди