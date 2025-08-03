Число погибших в результате удара РФ по Краматорску возросло до 4 человек - ГСЧС
Киев • УНН
В результате российского удара по жилому дому в Краматорске 31 июля погибли 4 человека, 13 ранены. Спасатели ликвидировали пожар и разобрали более 185 тонн завалов.
Число погибших в результате российского удара по жилому дому в Краматорске (Донецкая обл.) 31 июля возросло до четырех человек, еще 13 человек получили ранения. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Краматорск: 31 июля вражеская армия нанесла циничный удар по центру города. В результате атаки погибли по меньшей мере четыре человека, из которых тело одного человека спасатели деблокировали из-под завалов, еще 13 человек получили ранения
По информации, произошло разрушение двух подъездов пятиэтажного жилого дома, возник пожар. Спасатели разобрали более 185 тонн разрушенных строительных конструкций. Пожар, охвативший площадь 1200 м², полностью ликвидирован.
В Константиновке в результате российского обстрела погиб один человек - глава ГВА03.08.25, 12:25 • 1016 просмотров