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В Константиновке в результате российского обстрела погиб один человек - глава ГВА

Киев • УНН

 • 808 просмотра

В результате российского артиллерийского обстрела Константиновки погиб мирный житель, находясь в собственном доме. Также повреждена жилая инфраструктура города.

В Константиновке в результате российского обстрела погиб один человек - глава ГВА

В результате российского обстрела Константиновки погиб мирный житель. Также был поврежден жилой дом, сообщил глава Константиновской городской военной администрации, пишет УНН.

Подробности

"Сегодня утром город Константиновка снова подвергся вражескому обстрелу. Агрессор открыл огонь из артиллерии, в результате чего пострадала жилая инфраструктура. К сожалению, в результате обстрела погиб мирный житель. Человек получил ранения, несовместимые с жизнью, находясь в собственном доме", - говорится в сообщении.

Глава ГВА также призвал людей беречь себя и эвакуироваться ради спасения своей жизни.

"Берегите себя и своих близких. Позаботьтесь о собственной безопасности! Помните: эвакуация спасает жизнь!", - отметил Горбунов.

Он также отметил, что по вопросам эвакуации следует обращаться по телефонам:

• 050 567 88 87

• 093 420 18 83

Дополнение

В Запорожской области в результате российского удара погиб один человек, трое получили ранения. В течение суток россияне нанесли 517 ударов по 16 населенным пунктам.

В течение суток Херсонская область подверглась обстрелам, авиаударам и атакам дронов. Погибли два человека, десять получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Павел Зинченко

ОбществоВойна
Запорожская область
Херсонская область
Константиновка