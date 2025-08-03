В Константиновке в результате российского обстрела погиб один человек - глава ГВА
Киев • УНН
В результате российского артиллерийского обстрела Константиновки погиб мирный житель, находясь в собственном доме. Также повреждена жилая инфраструктура города.
В результате российского обстрела Константиновки погиб мирный житель. Также был поврежден жилой дом, сообщил глава Константиновской городской военной администрации, пишет УНН.
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"Сегодня утром город Константиновка снова подвергся вражескому обстрелу. Агрессор открыл огонь из артиллерии, в результате чего пострадала жилая инфраструктура. К сожалению, в результате обстрела погиб мирный житель. Человек получил ранения, несовместимые с жизнью, находясь в собственном доме", - говорится в сообщении.
Глава ГВА также призвал людей беречь себя и эвакуироваться ради спасения своей жизни.
"Берегите себя и своих близких. Позаботьтесь о собственной безопасности! Помните: эвакуация спасает жизнь!", - отметил Горбунов.
Он также отметил, что по вопросам эвакуации следует обращаться по телефонам:
• 050 567 88 87
• 093 420 18 83
Дополнение
В Запорожской области в результате российского удара погиб один человек, трое получили ранения. В течение суток россияне нанесли 517 ударов по 16 населенным пунктам.
В течение суток Херсонская область подверглась обстрелам, авиаударам и атакам дронов. Погибли два человека, десять получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура.